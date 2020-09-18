Для самозанятых жителей Прикамья снижена процентная ставка по кредиту

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Государственный банк по поддержке малого и среднего предпринимательства «МСП Банк» снизил процентную ставку по кредиту для самозанятых с 8,5 до 7,75% годовых. Без залога и поручительства можно получить 500 тыс. руб. сроком на три года.Для получения средств самозанятому необходимо отсутствие отрицательной кредитной истории. При этом доход от деятельности должен покрывать расходы по обслуживанию и погашению кредита.Ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поставил в приоритет задачу трудоустройства жителей края и анонсировал создание в регионе «Дома предпринимателя», в котором жители Прикамья, в том числе, смогут пройти образовательные программы по открытию своего дела в качестве самозанятых.«Самозанятые могут реализовывать собственные товары или услуги – репетиторство, сдавать в аренду жилье, вести торговлю изделиями ручной работы, заниматься парикмахерской деятельностью. Цель получения средств может быть любой», – уточняет директор пермского отделения «МСП Банка» Сергей Макарихин.Банк оказывает поддержку самозанятым на базе центра «Мой бизнес». Подать заявку онлайн на получение средств можно на сайте https://www.mspbank.ru/credit/samozanyatye/, либо обратиться к специалисту по телефону 8-951-93-72-592.Кредитное предложение создано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Дополнительно «МСП Банк» разработал кредитные продукты для мам-предпринимателей и для бизнеса из моногородов.Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен для жителей Пермского края с 1 января 2020 года. Использовать его могут физические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору. Подробнее о процессе регистрации можно узнать на сайте ФНС.Бесплатные консультации по любым вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, самозанятые могут получить в центре «Мой бизнес» по телефону горячей линии 8 (800) 300-80-90 или записаться на консультацию через личный кабинет на сайте центра https://msppk.ru/. На портале центра действует раздел «Самозанятые», в котором собрана актуальная правовая информация, а также размещены образовательные вебинары.