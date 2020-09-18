Прикамцам покажут спасенное в войну наследие крупнейших отечественных музеев

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В Пермской художественной галерее 25 сентября стартует выставка «Спасибо, Пермь!». Выставка посвящена истории эвакуации российских музеев в годы Великой Отечественной войны в Пермский край, который тогда назывался Молотовской областью. В выставке участвуют три крупнейших музея из тех десяти, что находились в 1941-1944 годах в Прикамье: Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственный центральный музей театрального искусства им. А.А. Бахрушина.Врио губернатора Дмитрий Махонин призвал посетить экспозицию и познакомиться с уникальными произведениями искусства, которые удалось сохранить благодаря жителям Пермского края. В годы войны наш регион был одним из крупнейших эвакопунктов, напомнил Дмитрий Махонин: «Сюда были не только переселены люди, но и переброшены промышленные предприятия, образовательные учреждения, театры и музейные фонды. Благодаря заботе и вниманию жителей Прикамья были спасены сотни уникальных экспонатов, которые составляют культурное наследие страны. Спустя 75 лет произведения искусства вернулись в Пермь».Организаторы выставки отмечают, что она олицетворяет благодарность государственных музеев Пермскому краю за совместно прожитые годы тяжелых испытаний: «В свою очередь Пермь благодарит тех музейных работников, кто в 40-е работал в городе, придавая новый импульс культурному развитию Прикамья».Каждый музей, участвующий в выставке, представит по нескольку десятков работ, побывавших в эвакуации, и документальные материалы, посвященные истории спасения произведений искусства, военным будням музеев и жизни людей, сделавших всё, чтобы сохранить культурные ценности для последующих поколений. Выставка займет девять залов первого этажа галереи – именно здесь произведения искусства хранились в военное время.Государственная Третьяковская галерея привезла на выставку коллекцию иконописи и русской живописи. Среди представленных икон – редкие произведения XV-XVI веков. В коллекции русской живописи работы мастеров XIX-XX веков: Василия Тропинина, Павла Брюллова, Льва Бакста, Николая Крымова, Бориса Кустодиева и других.Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина покажет гравюру XVIII века западноевропейских мастеров – британской, итальянской и французской школ. Посетители выставки увидят работы Джованни Баттиста Пиранези, Валентина Грина и Джона Рафаэля Смита. Видовые гравюры Томаса Молтона изображают городской пейзаж. Пермякам покажут редкие отпечатки, бóльшая часть которых экспонируется в России впервые.Музей театрального искусства им. А.А. Бахрушина продемонстрирует театральные эскизы к спектаклям Русских сезонов Сергея Дягилева, постановкам Мариинского театра, МХАТа, Оперы С.И. Зимина, Ленинградского академического театра драмы и спектаклям других театров, созданным в XIX – первой трети XX веков. Авторами театральных эскизов были знаменитые художники: Валентин Серов, Александр Головин, Кузьма Петров-Водкин, Апполинарий Васнецов, Петр Кончаловский, Александр Бенуа и другие.Выставка в Пермской галерее открывает двухмесячный фестиваль «Спасибо, Пермь!», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе фестиваля – более 25 событий: художественные выставки, читки пьес, лекции, мастер-классы. Зрители узнают, как тыловой город Пермь помог стране сохранить национальное достояние в тяжелые военные годы, а также спасти жизни сотням тысяч людей.Выставка «Спасибо, Пермь!» будет работать с 25 сентября до 30 ноября. Проект организован при поддержке министерства культуры Пермского края.