Большая часть заболевших коронавирусом в Прикамье младше 60 лет

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19: 57 человек проходят лечение в больницах, 13 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9153. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,1 (на 20 сентября – 1,14).Из 70 новых инфицированных – 29 мужчин, 38 женщин, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 11 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 22 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.Напомним, в Пермском крае усиливаются меры предосторожности от коронавируса: под особым контролем оперштаба находятся масочный режим и социальная дистанция. Меры вызваны ростом заболеваемости, по данным Роспотребнадзора, средненедельный показатель вырос на 10%.Для повышения безопасности волонтеры Пермского края вновь проведут акции по раздаче масок. Помимо этого врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин поручил дополнительно усилить меры безопасности в общественном транспорте: автоматизировать дезинфекцию, контролировать ношение масок.