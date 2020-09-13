Пермяк установил рекорд на дистанции 10 км Московского марафона
Пермский край: новости дня
Подведены итоги Московского марафона. В нем приняли участие около 25 тысяч любителей спорта. В этом году для забегов было предложено две дистанции (42,2 км и 10 км), детские забеги были отменены.
Пермяк Владимир Никитин установил рекорд Московского марафона, пробежав 10 км за 28 минут и 22 секунды. Ему же принадлежал прошлый рекорд: 28 минут и 40 секунд.
Победителем марафона стал Юрий Чечун, преодолев расстояние в 42,2 километра за 2 часа 16 минут 7 секунд. Напомним, Юрий победил в Пермском марафоне в начале сентября. Второе место занял Искандер Ядгаров с результатом 2 часа 16 минут 16 секунд. На третьем месте Николай Волков, пробежавший марафон за 2 часа 18 минут 30 секунд.
Пермяк Владимир Никитин установил рекорд Московского марафона, пробежав 10 км за 28 минут и 22 секунды. Ему же принадлежал прошлый рекорд: 28 минут и 40 секунд.
Победителем марафона стал Юрий Чечун, преодолев расстояние в 42,2 километра за 2 часа 16 минут 7 секунд. Напомним, Юрий победил в Пермском марафоне в начале сентября. Второе место занял Искандер Ядгаров с результатом 2 часа 16 минут 16 секунд. На третьем месте Николай Волков, пробежавший марафон за 2 часа 18 минут 30 секунд.
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