ПФР: 30 сентября – последний день подачи заявления на выплаты на детей

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30 сентября 2020 года – последний день подачи заявлений для назначения выплат, которые были введены в соответствии с Указом президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» в качестве мер господдержки в период распространения коронавирусной инфекции.Напомним, что на первом этапе (апрель-май) реализации президентских инициатив эти меры коснулись семей с детьми от 0 до 3 лет, которые имеют (имели) право на материнский капитал до 1 июля текущего года. В дальнейшем эти выплаты получили все семьи, где воспитываются дети до трех лет (без привязки к праву на материнский капитал). Всего в Пермском крае общая сумма выплат составила 1,29 млрд рублей.Более масштабными в июне-июле стали единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. На эту выплату направлено 9,7 млрд рублей.За этими астрономическими цифрами стоит каждодневная кропотливая работа сотрудников территориальных органов ПФР Прикамья, которые проводили многочисленные консультации на личных приемах, в онлайн-сервисах, по телефону. Была развернута широкоформатная информационно-разъяснительная работа. В постоянном режиме совершенствовалось программно-технологическое и методологическое сопровождение работы по реализации права граждан на данные выплаты. Анализировались ошибки при оформлении заявлений, уточнялась полнота и корректность сведений, приводимых в них. Во многих случаях специалисты ПФР выходили на обратную связь с заявителями, чтобы помочь им устранить обнаруженные ошибки. В итоге это позволило охватить выплатами максимальное количество семей и таким образом улучшить их материальное положение в сложный период.На сегодняшний день лишь один процент семей от общего числа граждан, имеющих право на эти меры поддержки, еще не обратились в органы ПФР или в МФЦ за установлением выплаты.Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает: семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет, которые еще не обратились за выплатами, необходимо подать заявление в срок до 1 октября 2020 года. Подать заявление можно через Портал госуслуг, клиентские службы ПФР или МФЦ. Получить более подробную информацию, а также предварительно записаться на прием можно по номерам телефонов «горячих линий» Отделения и его территориальных управлений официального сайта ПФР по адресу http://www.pfrf.ru/branches/perm/contacts/.