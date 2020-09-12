Число заболевших коронавирусом в Прикамье приближается к 9 тысячам
Пермский край: новости дня
За последние сутки в Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19, в том числе у троих детей. 53 человека проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно. Все заболевшие давно изолированы, контактные лица находятся под наблюдением специалистов.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8944, коэффициент распространения болезни вырос до 1,12. Скончались от COVID-19 246 человек, в том числе двое – за последние сутки.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8944, коэффициент распространения болезни вырос до 1,12. Скончались от COVID-19 246 человек, в том числе двое – за последние сутки.
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