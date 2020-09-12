Заболевшие коронавирусом выявлены в 10 территориях Прикамья

16.15 Четверг, 17 сентября 2020
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 67 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 10 территориях Прикамья.

Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (39). Много новых случаев выявлено в Березниках - там 17 новых инфицированных. Значительно меньше случаев зафиксировано в оставшихся 8 территориях. По 2 заболевших - в Александровске, Верещагино и Краснокамске, по одному - в Нытве, Октябрьском, Чернушке, Уинском и Соликамске. При этом в Александровске инфицированные в последний раз были выявлены 10 дней назад.

Всего в Пермском крае выявлено 8877 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
© Вечерние ведомости
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