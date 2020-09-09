По поручению Дмитрия Махонина 500 торговых центров Прикамья получат отсрочку по уплате имущественных налогов

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Межведомственная комиссия, в которую входят представители экономического блока правительства региона, кадастровой палаты и Росреестра, утвердила перечень собственников торговых центров, которые предоставляли отсрочку и снижали арендную плату для арендаторов в период действия ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции. Напомним, соответствующее поручение экономическому блоку правительства было дано врио губернатора региона Дмитрием Махониным.В перечень включены 385 уникальных налогоплательщиков: 146 юридических лиц и 239 индивидуальных предпринимателей. В собственности 385 налогоплательщиков находится 471 уникальный объект: 412 нежилых зданий и 59 нежилых помещений в многоквартирных домах.Как отметила директор ООО «Управление недвижимости «ЭКС» (управляет ТРК «Семья») Елена Жданова, эта мера позволит охватить как малый, так и крупный бизнес: «В период действия ограничительных мер мы всем своим арендаторам, кто находился в простое, предоставили скидки. Соответственно, мы понесли издержки со своей стороны, чтобы снизить нагрузку на малый и средний бизнес. Соответственно, отсрочка по уплате имущественных налогов - мера, разработанная правительством региона, это достаточно масштабная мера, которая позволит охватить крупный, средний и малый бизнес. Это движение в лучшую сторону».Собственники торговых центров, включенные в перечень, смогут получить отсрочку по уплате налога на имущество и земельного налога при условии снижения выручки более чем на 10%. Отсрочка предоставляется в соответствии с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов», утвержденными постановлением Правительства РФ.Налогоплательщики, которые не вошли в перечень, будут иметь возможность до 13 ноября 2020 года обратиться в министерство экономического развития и инвестиций Пермского края в заявительном порядке на электронную почту nafedorov@economy.permkrai.ru. Также можно обратиться со всеми вопросами по номеру 8 (342) 201-70-85. Вопрос о включении в перечень таких налогоплательщиков будет рассматриваться на регулярных заседаниях межведомственной комиссии. В случае положительного решения перечень налогоплательщиков, которые получат соответствующую льготу, будет обновлен.Перечень документов, которые необходимо предоставить в министерство, можно посмотреть здесь: http://economy.permkrai.ru/about/news/2974/.Напомним, согласно исследованию, подготовленному Национальным рейтинговым агентством (НРА), Пермский край вошел в топ-15 регионов страны по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. По оценке НРА, такое содействие бизнесу со стороны местных властей может снизить уровень падения экономики регионов на два-три процентных пункта, что, в свою очередь, окажет влияние на скорость ее восстановления.