В Перми подведены итоги реализации инвестиционных проектов за полгода

16.03 Четверг, 17 сентября 2020
Пермский край: новости дня
На комитете Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты оценили исполнение инвестпроектов в первом полугодии 2020 года.

По данным администрации Перми, за этот период на 99% исполнены инвестиции по трамвайным путям, дорогам и объектам озеленения. Завершены работы по реконструкции улицы Революция от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской, включая переустройство трамвайных путей и переходов. На участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта продолжаются работы по строительству трамвайных путей. Запуск пройдет в этом году, сам проект будет сдан в 2021 году. Практически завершена переустройка ул. Героев Хасана, остались тепловые сети. Срок ввода объекта – конец 2022 года. На ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии полным ходом идет перестройка систем коммуникаций, в частности, установлена ливневая канализация.

На 50% выполнены работы по реконструкции сквера на набережной реки Камы: завершены строительно-монтажные работы, в следующем году останется только обустроить спортивную площадку, установить покрытия на теннисные корты, провести работы по озеленению. Отставаний на объекте нет. В 68 квартале эспланады основные работы завершены, идет обустройство помещений кафе.

Расходы по бюджетным инвестициям на капитальное строительство исполнены на 75,7%. Полностью освоены федеральные средства, краевые на 88% и местные на 69%. По мнению и. о. первого заместителя главы администрации города Перми – начальника управления капитального строительства администрации Виктора Агеева, показатели необходимо увеличивать, администрация работает в этом направлении.

На данный момент основной объем неосвоенных денежных средств связан со строительством и реконструкцией экстрим-парка, ДК Молодежи, спортивной базы «Летающий лыжник», школой №93 и детским садом на ул. Байкальская, 26а.

При этом спортивная база готова к эксплуатации: строительные работы завершены, документы переданы на проверку. Нарушены сроки по строительству нового корпуса школы №93, предполагается, что доработка документации будет выполнена до конца года. Из-за открытия грунтовых вод идет отставание по срокам по строительству детского сада, но также к концу года работы будут выполнены. Экстрим парк – наиболее проблемный объект, заметил Виктор Агеев, работы шли очень тяжело из-за нарушения конструкции и возможно нарушение сроков сдачи в эксплуатацию. Сейчас проводятся внутренние отделочные работы.

Кроме того, идет строительство четырёх образовательных учреждений, бассейна на ул. Гашкова, 20а, на экспертизе три спортивных зала в школах №№81, 96 и 79. Получен положительный результат экспертизы по ледовой арене МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье». Заключены контракты на разработку проектной документации по строительству противопожарных водоемов в Верхней и Средней Курье, в микрорайоне Кировский и Бахаревка, второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник», сетей водоснабжения в микрорайонах Гарцы и Вышка-1. Завершено строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный. Помимо этого подписан акт по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. Василия Соломина».

Председатель комитета Сергей Богуславский поинтересовался, есть ли прогноз по исполнению бюджетных инвестиций. Как заметил депутат, департаментом дорог и благоустройства исполнено на первое полугодие всего 460 млн рублей, при годовом бюджете 4,8 млрд рублей. Заместитель главы администрации города Перми - начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Анатолий Дашкевич пояснил, что в 2020 году краевое правительство выдало больше средств на реконструкцию ул. Героев Хасана, сейчас идут переговоры о переносе этих средств (1,6 млрд рублей) на 2022–2024 годы для реализации проекта по улице Крисанова. В случае перераспределения средств освоение составит более 80%. Кроме того, отметил начальник департамента дорог и благоустройства, будет небольшое отставание по проектам из-за невозможности провести публичные слушания.

Виктор Агеев в свою очередь прогнозирует исполнение к концу года на уровне 85%, хотя и ожидает задержки по ДК Молодежи. Работы уже выполнены, но есть опасения не успеть с прохождением экспертизы.

«Мы сегодня услышали прогноз исполнения – порядка 85%. Будем рассчитывать, что так и будет. И у нас порядка 1 млрд рублей высвобождаются в бюджете», – подытожил Сергей Богуславский.
© Вечерние ведомости
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