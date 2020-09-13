Пермская «Легенда» заняла третье место в суперфинале «Золотой шайбы»

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В Перми определился победитель суперфинала всероссийских соревнований на призы клуба юных хоккеистов «Золотая шайба».В таком формате турнир проводился впервые. Финал среди юношей 2009/10 г.р. проходил в марте в Сочи, но из-за пандемии не все команды смогли на него приехать. В итоге тогда определились только победители в группах, которые получили путевки в суперфинал. Еще 2 команды добавились после предварительного этапа, который прошел в Перми с 6 по 9 сентября. Выбывшие коллективы сыграли в утешительном турнире, партнером которого выступил благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. В соревнованиях приняли участие 6 команд. Это был первый трофей, разыгранный в новом сезоне. Победителями стали юные хоккеисты «Олимпа» из Обнинска, в решающем матче обыгравшие сверстников из ноябрьского «Авангарда» (2:1).А в главном матче суперфинала встретились «Трансбункер» из Хабаровского края и московские «Снежные барсы». Основное время матча завершилось со счетом 1:1, дополнительное время победителя не выявило. Обладатель почетного трофея определился в серии буллитов. Здесь точнее оказались хабаровчане, к этому успеху они шли 7 лет.Третье место заняли хозяева льда – «Легенда», которые разгромили «Юность» из Краснодарского края (8:1). Для пермяков это первый серьезный успех в «Золотой шайбе».Поздравить ребят приехал известный российский актер Денис Никифоров, сыгравший главные роли в телесериале «Молодежка», а также в картинах «Бой с тенью». Он вручил лучшим игрокам путевки в спортивный лагерь.Кроме того, по итогам турнира достигнута договоренность о том, что финал всероссийских соревнований «Золотая шайба» в одном из возрастов будет проводиться в Перми каждый год.Ранее врио губернатора региона подчеркивал, что в Пермском крае развитию хоккея уделяется особое внимание. В этом году этот вид спорта включен в список базовых. Сегодня в Прикамье им занимается порядка 6 тыс. человек, из которых 5 тыс. – дети. Отделение хоккея региональной Академии игровых видов спорта открыты в шести территориях: Перми, Чайковском, Краснокамске, Губахе, Красновишерске и Александровске. Большое внимание край уделяет развитию спортивной инфраструктуры.«В регионе работают 11 ледовых арен, строительство еще одной идет в Соликамске. В планах – возведение универсального дворца спорта на 10,5 тыс. зрителей в Перми. Он сможет использоваться и под хоккей. Большое внимание уделяем развитию дворового хоккея. В этом году отремонтировано 4 хоккейных коробки – все за счет средств частных инвесторов. Еще одна ледовая площадка построена в п. Елово за счет средств фонда Тимченко. Именно такие объекты шаговой доступности являются основными центрами развития клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». Уверен, в ближайшие 3-4 года в Пермском крае нас ждет прорыв в хоккее», – отметил Дмитрий Махонин.Отметим, профессиональные соревнования способствуют привлечению населения к занятию спортом и здоровому образу жизни. Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%.