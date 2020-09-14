Власти Прикамья рассмотрят вариант строительства эстакады через Транссиб у площади Гайдара

14.29 Четверг, 17 сентября 2020
Пермский край: новости дня
На системном часе врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обсуждалось возведение третьего этапа ул. Строителей. В частности, речь шла о выборе варианта пересечения ул. Локомотивной рядом с существующим тоннелем через Транссибирскую магистраль в районе пл. Гайдара.

По проекту ул. Строителей пересекает ул. Локомотивную. По данным краевого министерства транспорта, здесь обязательно должна быть транспортная развязка, чтобы снизить вероятность заторов. Это позволит снизить нагрузку на ул. Локомотивную, она связывает Индустриальный район с центром Перми, загружена транспортом, особенно в часы пик.

Изначально там предполагалось строительство тоннеля – ул. Строителей должна была уходить под землю. По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, этот вариант минимум на год перекроет движение по ул. Локомотивной и потребует существенного финансирования. По предварительным расчетам, стоимость строительства тоннеля составляет 1,8 млрд руб. «Также дорогостоящим станет его обслуживание: гидроизоляция, дренаж-отвод, вентиляция. Это более 8 млн руб. в год», – добавил министр. К тому же в Перми нет примеров таких тоннелей, и его строительство в районе пл. Гайдара стало бы первым опытом для пермских дорожников.

В качестве альтернативы краевой минтранс представил два варианта автодорожного путепровода – эстакаду и путепровод на подпорных стенках (насыпь). На сегодняшний день в качестве приоритетного варианта рассматривается именно эстакада – ее строительство обойдется дешевле подземного тоннеля (примерно 1 млрд руб.) и при этом визуально такой вариант с металлическими опорами и освещением не будет выглядеть «тяжелым», как вариант с насыпью. Обслуживание эстакады тоже будет обходиться дешевле тоннеля – примерно 5,8 млн руб. в год. Ее протяженность составит 168 метров. Эстакада подобного типа есть, например, в районе левоповоротного съезда к новому терминалу аэропорта Большое Савино.

Дмитрий Махонин поручил краевому минтрансу совместно с администрацией Перми проработать варианты визуализации эстакады, чтобы выбрать наиболее удачный с учетом существующего ландшафта.

Напомним, строительство ул. Строителей позволит перераспределить транспортные потоки города и разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост. Также она добавит трафик на Красавинский мост, который сейчас недостаточно загружен. Строительство магистрали разбито на 4 этапа: первый – строительство автодороги от ул. Куфонина до ул. Вишерской, второй – от ул. Вишерской до ул. Папанинцев, третий – от ул. Папанинцев до пл. Гайдара, и четвертый, заключительный – от пл. Гайдара до ул. Стахановской. Будущая магистраль протянется на 7 км, от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Ввод всей дороги намечен на 2027 год.

В настоящий момент ведется реализация первого этапа. По данным краевого минтранса, в этом году подрядчик должен открыть движение от ул. Куфонина до ул. Желябова. Все работы на этом отрезке будут завершены к третьему кварталу 2021 года. Общая стоимость строительства первого этапа сегодня составляет 2,067 млрд руб. 400 млн руб. направлено по федеральной программе «Стимул». Остальная часть финансирования заложена в бюджете Пермского края.

На втором этапе подрядчик приступит к строительству участка от ул. Вишерской до ул. Папанинцев, сегодня в разработке находится проектно-сметная документация. Срок прохождения государственной экспертизы обозначен первым кварталом 2021 года. Готовность второго этапа по контракту – четвертый квартал 2022 года.

Третий этап строительства продлит улицу до площади Гайдара. По данному этапу уже разработана концепция, проекты планировки и межевания территории. Планируется, что проектно-изыскательские работы завершатся во втором квартале 2021 года. Сроки строительства данного участка дороги – 2021-2023 годы.

Последний, четвертый этап свяжет ул. Строителей с ул. Стахановской. По нему ГБУ «Управление дорожного проектирования» приступило к проектированию. Оно должно завершиться в декабре 2021 года. Сроки строительства последнего участка дороги – 2023-2027 годы.

Проект включает также возведение двух тоннелей. Оба будут пересекать Транссибирскую магистраль: один в створе ул. Углеуральской, второй – в створе ул. Вишерской. Ввод в эксплуатацию тоннелей намечен на 2023 год.

После окончания всех работ ул. Строителей будет четырехполосной, с заездными карманами на автобусных остановках, обустроенными тротуарами и велосипедными дорожками.
© Вечерние ведомости
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