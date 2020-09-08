В Прикамье более 4 тысяч педагогов получат доплаты за работу на ЕГЭ в период пандемии

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В Прикамье специалистам, задействованным на ЕГЭ в период распространения коронавирусной инфекции, в этом году выплата за работу увеличена в 2 раза. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства Пермского края по инициативе врио губернатора Дмитрия Махонина.За один рабочий день организаторам пункта проведения экзаменов выплатят по 400-600 руб., руководителям пункта проведения экзаменов, техническим специалистам и членам государственной экзаменационной комиссии – 1000 руб. Всего доплату получат более 4 тыс. специалистов. Общая сумма выплат для каждого педагога складывается в зависимости от его нагрузки.Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что основная задача властей – обеспечить преподавателям и воспитателям достойную заработную плату и повысить их социальный статус.«В связи с тем, что в этом году в девятых классах экзамены не проводились, было принято решение перераспределить эти деньги на поощрение нелегкого труда наших учителей в этот опасный период проведения ЕГЭ», – пояснила министр образования и науки Раиса Кассина.Компенсация за работу на ЕГЭ будет выдана в октябре-ноябре.Отметим, председателям и членам предметной комиссии выплаты за работу были произведены в августе.