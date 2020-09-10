«Горьковка» приглашает на конференцию и выставки

13.38 Четверг, 17 сентября 2020
Пермский край: новости дня
18 сентября с 12:00 до 17:00 на сайте краевой библиотеки им. А. М. Горького в рамках II Пермских Астафьевских чтений пройдет научно-практическая конференция «Человек и война».

Участники: ученые, преподаватели, писатели, сотрудники библиотек, учителя и школьники Пермского края и городов России. Они подготовили более 40 видеодокладов по четырем секциям: литературоведческая, историко-краеведческая, библиотечно-школьная, детско-юношеская. Так, доктор филологических наук, профессор Мичуринского аграрного университета Петр Гончаров выступит с докладом «Апокалиптические мотивы в романе Астафьева «Прокляты и убиты». Дочь Виктора Астафьева, член Союза Российских писателей Анастасия Астафьева подготовила выступление на тему «Человек и война».

Пермская государственная краевая библиотека им. А. М. Горького приглашает присоединиться к видеоконференции в рамках Пермских Астафьевских чтений по ссылке https://www.gorkilib.ru/events/astafevskie-chteniya-2020. Там опубликована полная программа выступлений, а 18 сентября появятся активные ссылки на доклады. После завершения конференции все материалы видеовыступлений и пленарного заседания будут сохранены в открытом доступе на сайте «Горьковки».

По 30 сентября в холле 1 этажа краевой библиотеки Горького работает выставка, приуроченная к 40-летию архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Хохловка». На выставке в «Горьковке» представлена литература об истории создания Хохловки, преобразований в ней, развития музейного комплекса. Тут есть открытки и буклеты, газеты и красочные альбомы, отслеживающие судьбу музея, многочисленных мероприятий и проектов, проходивших в нем.

До 31 октября отдел редких книг Пермской краевой библиотеки Горького (правое крыло, 4 этаж) ждет на выставке «Гроза двенадцатого года». Она подготовлена к 208- летней годовщине Бородинского сражения.

Со дня битвы миновали два с лишним века, в мире за это время вышли в свет тысячи изданий, посвященных Отечественной войне 1812 года. Это мемуарные, эпистолярные, научные, популярные и художественные произведения. На выставке в «Горьковке» представлены издания первой половины XIX века, написанные непосредственными участниками сражений, очевидцами и современниками Отечественной войны 1812 года. Такие книги, дошедшие до наших дней, приобретают особое значение как важнейший источник о «достославной эпохе».

Среди изданий, представленных на выставке - воззвание «Глас московского жителя» 1812 года, отклик на пожар русского писателя А. С. Шишкова. Отклик начинался со слов: «Недолго был здесь неприятель. Один месяц и восемь дней. Но оставил по себе следы зверства и лютости, которые в бытописаниях народов покроют соотечественников и потомков его вечным стыдом и бесчестием».

Читатель найдет на выставке и «Записки, касательно составления и самого похода Санкт-Петербургского ополчения против врагов Отечества в 1812 и 1813 годах» В. И. Штейнгеля. Он рассказывает о событиях того времени: «Я был один из тех, кои при первом воззвании августейшего монарха нашего почли за долг немедленно стать в ряды защитников Отечества. …Я вступил в Санкт-Петербургское ополчение. Имел счастье быть в трех главных сражениях и остаться невредимым». В книге описывается прощание ратников с родным городом, соединение войск с корпусом П. Х. Витгенштейна и участие ополченцев в заграничных походах.

Интересный экземпляр выставки - известное произведение эпистолярного жанра «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки. В «Письма» вошли печатавшиеся ранее записки 1805 и 1806 гг., заметки о поездках по Смоленской и Тверской губерниям, дневники и походные заметки.

21 сентября в «Горьковке» возобновятся консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных. Пермская государственная краевая универсальная библиотека и Пермское отделение Уральского историко-родословного общества приглашают всех желающих на бесплатные индивидуальные консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных. Встречи проходят с 17:00 до 19:00 в отделе краеведения (4 этаж, левое крыло).

Консультации организованы строго по записи, не более 7 человек. Запись по телефону отдела краеведения: 8 (342) 236-17-78.
© Вечерние ведомости
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