Власти Прикамья закупят лекарство для лечения сахарного диабета на сумму свыше 83 млн рублей

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Краевые власти объявили аукционы на приобретение лекарственного препарата для лечения сахарного диабета «Метформин» с дозировкой 1000 мг и 850 мг для обеспечения ими федеральных и региональных льготополучателей. Общая цена контрактов составила 83,9 млн рублей. Заказчик – министерство здравоохранения Пермского края.«Благодаря данной закупке препарат по региональной и федеральной льготе в течение следующих 2 лет смогут получать в общей сложности более 27000 пациентов в Пермском крае. Своевременное обеспечение лекарственным препаратом «Метформин» всех нуждающихся позволит организовать качественную лекарственную помощь и избежать развития осложнений при сахарном диабете», - прокомментировала закупку Елена Струева, начальник управления по организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Пермского края.Итоги аукционов будут подведены в начале октября 2020 года.Напомним, в регионе продолжается работа по снижению смертности в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Обеспечение лекарственными препаратами пациентов с хроническими заболеваниями поможет в достижении целевых показателей.