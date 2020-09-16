В Перми по нацпроекту установят новые светофоры и комплексы фотовидеофиксации

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В Перми в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут установлены новые и модернизированы действующие светофоры, а также появятся дополнительные комплексы фотовидеофиксации. Новое оборудование будет установлено до 15 октября. Эти меры помогут повысить безопасность дорожного движения в краевой столице.4 светофора появятся на ул. Куйбышева (между улицами Обвинской и Саранской), ул. Лянгасова (перекресток с ул. Январской), ул. Уральской (перекресток с ул. Калининградской), ул. Боровой (перекресток с ул. Углеуральской). Новые светофорные объекты разместятся и на ремонтируемых в рамках нацпроекта участках улиц: по ул. Монастырской (перекресток с ул. Осинской), ул. Новогайвинской, ул. Краснова (2 шт.), ул. Николая Островского.Еще 5 светофоров будут модернизированы – 4 на ул. Подлесной (между ш. Космонавтов и ул. Куфонина) и 1 на ул. Калинина (на участке от ул. Кировоградской до ул. Светлогорской).Также по нацпроекту будут установлены два комплекса фотовидеофиксации (ФВФ). Один на ул. Мира (перекресток с ул. Советской Армии), второй – на ш. Космонавтов (в районе дома N 121). Первый комплекс будет фиксировать выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, запрещенный поворот налево, превышение скорости и проезд по трамвайным путям. На ш. Космонавтов комплекс фотовидеофиксации будет следить за движением автомобилей в сторону ул. Малкова и реагировать только на превышение скорости.Цель установки данных объектов – повышение безопасности дорожного движения. Одни из целевых показателей нацпроекта БКАД – снижение к 2024 году смертности в результате ДТП в 3,5 раза, а также снижение мест концентрации ДТП на 50%. За 7 месяцев 2020 года в Пермской городской агломерации количество ДТП снизилось на 24,4%, на 2,1% сократилось число погибших в ДТП и на 24,6% – количество раненых. За три года в Прикамье благодаря принимаемым мерам ликвидировано 160 очагов аварийности.По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, таких показателей удалось добиться благодаря комплексному подходу к реализации нацпроекта, в рамках которого не только ремонтируется дорожное полотно, но и устанавливаются светофорные объекты, барьерные и разделительные ограждения, комплексы ФВФ и весогабаритного контроля.Также в планах краевых властей на ближайшие 3 года – полностью устроить освещение на региональных дорогах на подъездах к населенным пунктам. Сейчас разрабатывается соответствующая документация. Протяженность освещенных дорог составит 200 км.Отметим, установка и модернизация светофоров, а также новых комплексов ФВФ будет профинансирована за счет средств, сэкономленных при проведении в начале года торгов по основным объектам нацпроекта. В целом это более 250 млн руб. По поручению Дмитрия Махонина эти средства также будут направлены на ремонт дорог агломерации.Напомним, в этом году в рамках нацпроекта БКАД, инициированного президентом России Владимиром Путиным, приведут в порядок 55 дорожных объектов. На сегодня сдано в эксплуатацию уже 14 участков. Многие – раньше срока. Процент готовности тех, что еще в работе, составляет более 80%.