В Перми по нацпроекту установят новые светофоры и комплексы фотовидеофиксации

12.35 Четверг, 17 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В Перми в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут установлены новые и модернизированы действующие светофоры, а также появятся дополнительные комплексы фотовидеофиксации. Новое оборудование будет установлено до 15 октября. Эти меры помогут повысить безопасность дорожного движения в краевой столице.

4 светофора появятся на ул. Куйбышева (между улицами Обвинской и Саранской), ул. Лянгасова (перекресток с ул. Январской), ул. Уральской (перекресток с ул. Калининградской), ул. Боровой (перекресток с ул. Углеуральской). Новые светофорные объекты разместятся и на ремонтируемых в рамках нацпроекта участках улиц: по ул. Монастырской (перекресток с ул. Осинской), ул. Новогайвинской, ул. Краснова (2 шт.), ул. Николая Островского.

Еще 5 светофоров будут модернизированы – 4 на ул. Подлесной (между ш. Космонавтов и ул. Куфонина) и 1 на ул. Калинина (на участке от ул. Кировоградской до ул. Светлогорской).

Также по нацпроекту будут установлены два комплекса фотовидеофиксации (ФВФ). Один на ул. Мира (перекресток с ул. Советской Армии), второй – на ш. Космонавтов (в районе дома N 121). Первый комплекс будет фиксировать выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, запрещенный поворот налево, превышение скорости и проезд по трамвайным путям. На ш. Космонавтов комплекс фотовидеофиксации будет следить за движением автомобилей в сторону ул. Малкова и реагировать только на превышение скорости.

Цель установки данных объектов – повышение безопасности дорожного движения. Одни из целевых показателей нацпроекта БКАД – снижение к 2024 году смертности в результате ДТП в 3,5 раза, а также снижение мест концентрации ДТП на 50%. За 7 месяцев 2020 года в Пермской городской агломерации количество ДТП снизилось на 24,4%, на 2,1% сократилось число погибших в ДТП и на 24,6% – количество раненых. За три года в Прикамье благодаря принимаемым мерам ликвидировано 160 очагов аварийности.

По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, таких показателей удалось добиться благодаря комплексному подходу к реализации нацпроекта, в рамках которого не только ремонтируется дорожное полотно, но и устанавливаются светофорные объекты, барьерные и разделительные ограждения, комплексы ФВФ и весогабаритного контроля.

Также в планах краевых властей на ближайшие 3 года – полностью устроить освещение на региональных дорогах на подъездах к населенным пунктам. Сейчас разрабатывается соответствующая документация. Протяженность освещенных дорог составит 200 км.

Отметим, установка и модернизация светофоров, а также новых комплексов ФВФ будет профинансирована за счет средств, сэкономленных при проведении в начале года торгов по основным объектам нацпроекта. В целом это более 250 млн руб. По поручению Дмитрия Махонина эти средства также будут направлены на ремонт дорог агломерации.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта БКАД, инициированного президентом России Владимиром Путиным, приведут в порядок 55 дорожных объектов. На сегодня сдано в эксплуатацию уже 14 участков. Многие – раньше срока. Процент готовности тех, что еще в работе, составляет более 80%.
© Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили закрытие перекрестка Мамина-Сибиряка – Челюскинцев
16 сентября 2020
В столице Урала на месяц перекроют улицу Лобкова
11 сентября 2020
В Реже водителю, по вине которого погиб несовершеннолетий пешеход, вынесли приговор
08 сентября 2020
В столице Урала продлили перекрытие улицы Фрезеровщиков
14 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Дмитрий Махонин избран губернатором Пермского края

В Пермском крае завершился подсчет голосов избирателей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:29 Власти Прикамья рассмотрят вариант строительства эстакады через Транссиб у площади Гайдара
14:01 В Прикамье более 4 тысяч педагогов получат доплаты за работу на ЕГЭ в период пандемии
13:38 «Горьковка» приглашает на конференцию и выставки
12:55 Коэффициент распространения COVID-19 в Пермском крае – 1,07
12:52 Власти Прикамья закупят лекарство для лечения сахарного диабета на сумму свыше 83 млн рублей
12:47 В Прикамье зафиксировано 67 случаев коронавируса
12:35 В Перми по нацпроекту установят новые светофоры и комплексы фотовидеофиксации
12:23 Более 300 тысяч жителей Прикамья уже поставили прививку от гриппа
10:04 Энергетики «Т Плюс» подключили к теплу более 380 объектов социальной сферы Перми
19:03 Дмитрий Махонин поручил закончить строительство зоопарка к 300-летию Перми
18:45 За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у жителей 10 территорий Пермского края
18:29 В 2021 году маткапитал в Прикамье увеличится до 639 432 рублей
18:22 Александр Филиппов стал председателем комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству
18:17 Вопросы развития микрорайона Красные Казармы стали основной темой на комитете по градостроительству
18:00 В Перми открылась выставка «Молотов. На передовой культурного фронта»
17:55 Алексей Грибанов ответил на вопросы пермяков
15:21 Качество асфальта в прикамских дворах будут проверять лаборатории
13:56 Пермскому врачу присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
13:53 На финальном этапе «Золотой шайбы» определился обладатель первого трофея
13:46 «Горьковка» проведет онлайн-конференцию «Человек и война»
13:35 В текущем году в Прикамье будет построено 37 социально значимых объектов
Все новости
14:20 Глава Пентагона Марк Эспер назвал Китай и Россию главными соперниками США
14:15 Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
14:13 По обвинению в растрате задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов
14:04 «Яндекс.Деньги» сменит название на «ЮMoney»
13:58 В команде Алексея Навального объяснили, откуда взялась «отравленная» бутылка
12:41 В России скончались свыше 19 тысяч человек с COVID-19
11:33 Россия предоставит Белоруссии кредит 1,5 миллиарда долларов в два этапа
11:27 Депутаты Европарламента предложили заморозить счета фигурантов расследований Алексея Навального
11:16 Генсек ООН заявил, что вспышка коронавируса выходит из-под контроля
11:07 Корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5
10:59 Польша добивается ареста смоленских диспетчеров, работавших при крушении Ту-154 в 2010 году
16:32 Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС «не оставит без ответа» отравление Алексея Навального
16:23 Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля из-за сломанного бассейна
16:15 Шойгу приехал в Белоруссию для обсуждения военного сотрудничества Москвы и Минска
16:08 В Кремле прокомментировали обещание Тихановской обеспечить Лукашенко безопасность
15:56 Националист Максим Марцинкевич покончил жизнь самоубийством в СИЗО №3 Челябинска
12:42 В России подтвердили еще 5670 случаев коронавируса
11:48 Ассоциация телевизионных критиков США назвала «Хранителей» лучшим сериалом года
11:42 Прокуратура Болгарии назвала имена россиян, подозреваемых в покушении на Емельяна Гебрева
11:33 Парламент Японии утвердил на посту премьер-министра Ёсихидэ Сугу
11:20 Россиянам могут разрешить тратить материнский капитал на ремонт
Новости России и мира
14:04
17/09
 В Екатеринбурге на бывшем Виншампанкомбинате нашли склад с «фунфыриками»
12:41
17/09
 В России скончались свыше 19 тысяч человек с COVID-19
12:35
17/09
 В Свердловской области обнаружено ещё 126 случаев коронавируса
19:41
16/09
 Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга
17:04
16/09
 Совладелец БЦ «Высоцкий» обратился в полицию. У бизнесмена украли 13 миллионов рублей
14:46
16/09
 Стрельбу из окон квартиры в Екатеринбурге устроили медбратья
13:40
16/09
 Подростки ограбили квартиру екатеринбуржца, представившись сотрудниками «Дом.ру»
13:07
16/09
 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену
12:36
16/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек
00:58
16/09
 Сотрудника «Атомстройкомплекса» задержали по подозрению в краже
00:26
16/09
 В Екатеринбурге задержали извращенца, демонстрирующего свой половой орган детям
23:43
15/09
 На окраине Екатеринбурга нашли человеческие останки
17:34
15/09
 В УМВД по Екатеринбургу состоялись очередные назначения
17:11
15/09
 Бомж с ножом напал на школьников в Екатеринбурге
16:59
15/09
 На здание свердловского правительства покусились хулиганы с фейерверком
16:30
15/09
 У берега озера Шарташ нашли труп мужчины. На его теле множественные порезы
13:57
15/09
 В Екатеринбурге ограбили салон «МТС». Задержать преступника удалось по горячим следам
13:43
15/09
 Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемых в захвате рынка ритуальных услуг Сысерти
12:45
15/09
 Еще 124 свердловчанина заболели коронавирусом
11:04
15/09
 Руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга стал потерпевшим по делу о вымогательстве
17:29
14/09
 В отношении свердловского застройщика возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве
Все новости