Энергетики «Т Плюс» подключили к теплу более 380 объектов социальной сферы Перми
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Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» активно подключают к отоплению объекты социальной сферы в Перми. В настоящее время теплоноситель в краевой столице подается в 145 детских садов, 79 школ, 110 больниц, 16 поликлиник, 25 вузов и ссузов, 7 учреждений культуры. Также нагрелись батареи в 541 многоквартирном доме.
«Для подачи теплоносителя в квартиры необходимо подтверждение технической готовности теплоэнергоустановок зданий. Важная роль в этом процессе отводится обслуживающим организациям – УК и ТСЖ – которые должны оперативно проводить мероприятия на жилом фонде и своевременно оформить заявки на подачу теплоносителя», - отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.
Отопительный сезон в Перми стартовал 15 сентября. Подача отопления потребителям осуществляется поэтапно по мере перевода теплосетей и теплоисточников на зимние режимы работы. Пусконаладочные мероприятия в среднем занимают 2-3 недели.
Осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов предшествовала серьезная подготовка объектов генерации и теплосетевой инфраструктуры. Для надежной подачи отопления и горячей воды пермякам Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» выполнили обязательные гидравлические испытания 1367 км тепловых сетей, в ходе этих работ было устранено более 500 дефектов.
Также этим летом заменено 26 км магистральных сетей с большим уровнем износа. Вместо них смонтированы современные трубы в пенополиуретановой изоляции со сроком эксплуатации более 25 лет. Они были уложены по ул. Газеты «Звезда», Полины Осипенко, Революции, Островского, Солдатова, Чайковского, а также в правобережной части Перми на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской.
«Для подачи теплоносителя в квартиры необходимо подтверждение технической готовности теплоэнергоустановок зданий. Важная роль в этом процессе отводится обслуживающим организациям – УК и ТСЖ – которые должны оперативно проводить мероприятия на жилом фонде и своевременно оформить заявки на подачу теплоносителя», - отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.
Отопительный сезон в Перми стартовал 15 сентября. Подача отопления потребителям осуществляется поэтапно по мере перевода теплосетей и теплоисточников на зимние режимы работы. Пусконаладочные мероприятия в среднем занимают 2-3 недели.
Осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов предшествовала серьезная подготовка объектов генерации и теплосетевой инфраструктуры. Для надежной подачи отопления и горячей воды пермякам Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» выполнили обязательные гидравлические испытания 1367 км тепловых сетей, в ходе этих работ было устранено более 500 дефектов.
Также этим летом заменено 26 км магистральных сетей с большим уровнем износа. Вместо них смонтированы современные трубы в пенополиуретановой изоляции со сроком эксплуатации более 25 лет. Они были уложены по ул. Газеты «Звезда», Полины Осипенко, Революции, Островского, Солдатова, Чайковского, а также в правобережной части Перми на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской.
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