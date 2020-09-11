Дмитрий Махонин поручил закончить строительство зоопарка к 300-летию Перми

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Сегодня, 16 сентября, на заседании правительства обсудили ход работ на строительной площадке зоопарка в Индустриальном районе Перми.В начале обсуждения врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин обозначил необходимость сокращения сроков строительства объекта. «Я рассчитываю на ускорение темпов стройки. Задача – открыть зоопарк к трехсотлетию Перми. При этом качество строительства не должно страдать», – подчеркнул он.Как сообщил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров, в настоящее время ведутся работы второго этапа I очереди. Продолжается возведение пяти объектов (вольеры «Олени, лоси, рыси, тигры», «Лев, гиены», «Птичник», «Медведь бурый», система водоподготовки бассейна) и проведение инженерных сетей.Напомним, всего на территории зоопарка возведено 44 объекта I очереди строительства. Из них эксперты уже проверили 31. По информации экспертной организации ООО «Инвента», 9 зданий находятся в аварийном состоянии. Состояние 22 объектов оценивается как работоспособное или ограниченно работоспособное. В настоящее время на этих объектах совместно с генподрядчиком строительства АО «РЖДстрой» ведутся мероприятия, необходимые для устранения выявленных нарушений и сохранения зданий в работоспособном состоянии. По проблемным объектам, признанным аварийными по результатам обследования, запущен этап перепроектирования. Кроме того, в рамках договора с региональным правительством специалисты «НОВОГОР-Прикамье» приступили к выносу сетей водовода, который проходит по центру площадки зоопарка.Напомним, ранее Пермский край и Росгидромет заключили дополнительное соглашение, направленное на обеспечение реализации строительства нового зоопарка. Документ позволяет в соответствии с необходимыми процедурами перенести действующую аэрологическую станцию на новое место. Часть запроектированных вольеров попадают в ее охранную зону. В связи с этим Росгидромету было предложено перенести станцию на новое место. Благодаря достигнутым договоренностям объект будет размещаться на ул. Братской, 110а.