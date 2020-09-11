За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у жителей 10 территорий Пермского края
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 64 случая заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 10 территориях Прикамья.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (40). Значительно меньше случаев зафиксировано в Кунгуре – 5 и Добрянке – 4. По 3 заболевших обнаружено в Кишертском и Кунгурском районах, а также в Лысьве. В Орде и Пермском районе коронавирусная инфекция диагностирована у 2 жителей (в каждой из территорий). По одному новому заболевшему – в Соликамске и Суксуне.
Всего в Пермском крае выявлено 8810 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (40). Значительно меньше случаев зафиксировано в Кунгуре – 5 и Добрянке – 4. По 3 заболевших обнаружено в Кишертском и Кунгурском районах, а также в Лысьве. В Орде и Пермском районе коронавирусная инфекция диагностирована у 2 жителей (в каждой из территорий). По одному новому заболевшему – в Соликамске и Суксуне.
Всего в Пермском крае выявлено 8810 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
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