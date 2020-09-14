В 2021 году маткапитал в Прикамье увеличится до 639 432 рублей

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В следующем году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго. Об этом сообщает Минтруда РФ. Если на первого ребенка семья получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 155 550 рублей.Благодаря нацпроекту «Демография», инициированному президентом России, материнский капитал в 2021 году смогут, по расчетам Минтруда, получить 1,2 млн семей России.Как поясняют в Пенсионном фонде России по Пермскому краю, с начала этого года сертификаты на маткапитал получили порядка 12 300 семей Прикамья. Всего с начала действия программы поддержки (с 2007 года) маткапитал получили 225 477 семей Пермского края.Напомним, финансовая поддержка семей при рождении детей ведется в рамках нацпроекта «Демография». Президентом поставлена задача до конца 2024 года увеличить рождаемость в Прикамье на 7,5% (с 2017 года).