Александр Филиппов стал председателем комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству

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На заседании комитета по городскому хозяйству его председатель Вячеслав Григорьев сообщил, что по итогам прошедшего на минувшей неделе голосования был избран в Законодательное собрание Пермского края по округу № 2, в связи с чем складывает с себя полномочия депутата Пермской городской Думы. Вячеслав Григорьев поблагодарил коллег за работу и рекомендовал рассмотреть кандидатуру Александра Филиппова на пост председателя комитета по городскому хозяйству.Члены комитета единогласно поддержали это предложение.Также депутаты обсудили ряд вопросов, связанных с продлением расходных обязательств, которые рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Думы.