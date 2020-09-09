Вопросы развития микрорайона Красные Казармы стали основной темой на комитете по градостроительству

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На заседании комитета Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории депутаты поддержали изменения Генерального плана города. Проект предусматривает повышение транспортной доступности жилого района Красные Казармы и развитие улично-дорожной сети, в частности, улиц Карла Модераха, Александра Турчевича, Николая Воронцова, Василия Татищева и Лесной.Много вопросов у членов комитета вызвало отсутствие информации о возможных затратах на содержание дорог и на запуск нового транспортного маршрута в микрорайоне. Представитель администрации города Перми отметила, что на данный момент за содержание и обустройство автомобильных дорог отвечает застройщик. Финансовые затраты потребуются только после передачи прав собственности муниципалитету. По мнению депутатов, строительство дорог – одно из приоритетных направлений, и принимать решения необходимо с перспективой на будущее. «Мы планируем построить дороги, меняем план, закладываем в бюджет затраты на их строительство, и надо понимать цену вопроса до принятия изменений, а не в процессе», – считает Михаил Бесфамильный. Специалисты администрации проведут соответствующую работу и предоставят информацию в течение месяца.Средства на строительство дорог в Красных казармах поступят в рамках федеральной программы Министерства строительства РФ «Стимул», заявка по данной территории была сформулирована краевыми властями.Депутат Александр Филиппов заметил, что проект микрорайона не уникальный, в рамках соглашения с муниципалитетом строится жилищный комплекс «ИВА»: «Только почему в отношении одинаковых соглашений исполнение разное?» Заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента земельных отношений администрации города Лариса Ведерникова ответила, что объекты абсолютно разные и подчеркнула, что изменение Генерального плана необходимо для отражения всей улично-дорожной сети для дальнейшего планирования территории города.«Безусловно, необходимо развивать дорожную инфраструктуру и понимать, какие средства мы должны заложить в развитие этого микрорайона. Прекрасно, что есть программа, которая может возместить денежные ресурсы, но, мне кажется, что необходимо вести разговор с застройщиком о строительстве за счет сэкономленных средств дополнительных объектов или о вложении в развитие территории. Уже сейчас в Красных Казармах есть проблемы с парковками, выездами и въездами, и их можно было бы решить с помощью этих средств», – подытожил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.Еще один вопрос касался включения в зону обслуживания и деловой активности Ц-2 участков, расположенных в Свердловском районе в границах ул. Чернышевского, с повышением этажности с 10 до 25 этажей. По словам застройщика, изменения необходимы для продолжения комплексной застройки ЖК «Арсенал». В ходе обсуждения был вновь поднят вопрос о передаче муниципалитету построенных в ЖК новых образовательных учреждений.Напомним, что в апреле 2018 года краевые и городские власти, а также ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» подписали соглашение о безвозмездном проектировании, строительстве и передаче в муниципальную собственность города Перми школы и двух детских садов в микрорайоне Красные казармы. Строительство близко к завершению, но застройщик принял решение расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. При этом администрация и депутаты оказывали застройщику содействие, в частности, с изменением ПЗЗ и Генерального плана для повышения высотности и этажности.Присутствовавший на заседании руководитель компании-застройщика «Сатурн-Р» Александр Репин отметил, что необходимо разделять разрешение на высотность дома и передачу школы.Депутат Михаил Бесфамильный обратил внимание, что расчеты по количеству мест в образовательном учреждении недостоверны: «Если мы посчитаем первые три очереди, количество проживающих там детей уже больше. По нормативам 1 квартира – это 2,72 человека. И получается, что должно быть 2 400 мест, а у нас 1200 мест. Информация должна быть достоверной, нам необходимы все расчеты для принятия решения».Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов считает, что вопрос с образовательным учреждением необходимо решить как можно скорее.Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин напомнил, что застройщик своих обязательств в рамках соглашения не выполняет, при том, что есть нехватка обеспечения территории социальными объектами.Депутаты отправили проект решения, предусматривающий увеличение этажности, на доработку.