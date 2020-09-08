Возможность пользоваться газом получили 500 жителей Чернушки

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В частном секторе Чернушки введен в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью более 8 км. К газу могут подключиться более 200 домовладений, в которых проживает порядка 500 человек.Теперь газ появился на улицах Карьер, Лесная, Болотная, Дзержинского, Деповская, Пролетарская, Свердлова, Р. Люксембург и Фрунзе.«Новые газопроводы строятся до фасада домов, чтобы снизить стоимость подключения для населения. Важно, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а устанавливали оборудование и начинали им пользоваться. Самое главное, чтобы газ появился на конфорке и в котле – это реальный результат программы газификации», – пояснил заместитель министра ЖКХ и благоустройства Иван Денисов.«Очень хорошо, что успели всё построить к зиме. Дом сейчас отапливается просто и легко. Не надо покупать баллоны с газом, беспокоиться, что он закончится», – рассказала председатель ТОС «Таныпский» Ирина Иванова.Кроме того, ведется проектирование двух распределительных газопроводов в селах Брод и Сульмаш Чернушинского района еще для 1 тыс. домовладений и социально значимых объектов.Напоминаем, с 2015 по 2019 год свои дома к газу подключили свыше 22 тыс. семей Прикамья. В этом году планируется построить 39 газопроводов для 9 тыс. домохозяйств. На эти цели из различных источников направлено порядка 2,2 млрд руб., в том числе 520 млн – из краевого бюджета.С 2017 года в регионе действует программа подключения льготных категорий граждан. С 2017 по 2019 год по льготной программе подключились к газу 2134 семьи. На эти цели из бюджета было направлено 82,7 млн руб. В 2020 году газом будет обеспечено еще 1290 семей-«льготников». Объем субсидий из краевого бюджета составляет 57,9 млн руб.