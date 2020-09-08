Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края запустила свою страницу в Одноклассниках

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Краевая пресс-служба усовершенствовала официальное сообщество региона «ВКонтакте» (https://vk.com/permkrai20), существующее с 2017 года, и группу в «Одноклассниках» (https://ok.ru/permskykray).Обновленные страницы, созданные на базе двух крупнейших социальных сетей России, призваны стать источником актуальных и подтвержденных региональных новостей, официальной позицией администрации региона по важным вопросам, а, кроме того, площадкой для общения граждан с представителями власти Пермского края.Создание и развитие официальных пабликов региона в качестве информационных площадок призвано содействовать эффективному взаимодействию власти с гражданами. Если ранее жители края обращались с проблемами к врио губернатора, активно ведущему свои страницы в соцсетях, то теперь у пользователей Интернета в Пермском крае появится возможность оперативно получать ответы на интересующие вопросы с помощью паблика правительства.