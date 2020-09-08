Энергетики «Россети Урал» - «Пермэнерго» повысили надежность работы оборудования одного из ключевых энергообъектов Коми-Пермяцкого округа

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Специалисты Северных электрических сетей филиала ОАО «Россети Урал» - «Пермэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду повысили надежность работы оборудования подстанции 110/35/10 кВ «Кудымкар».Энергетики отремонтировали 1 масляный выключатель 110 кВ и 6 масляных выключателей 35 кВ. Кроме того, проведен ремонт 2 силовых трансформаторов мощностью 25 МВА каждый.Всего на выполнение указанных мероприятий направлено более 1,4 миллиона рублей.Целью указанных работ является поддержание высокого уровня надежности оборудования энергообъекта, предотвращение сбоев и отказов, обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей.Необходимо отметить, что подстанция 110/35/10 кВ «Кудымкар» имеет важное значение для электроснабжения как города Кудымкара, так и большого количества населенных пунктов Гайнского, Косинского, Юрлинского и Кочевского районов Коми-Пермяцкого округа, в которых суммарно проживает 66,8 тысячи человек.