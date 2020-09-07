На время проведения «Кросса нации» в Перми изменится схема дорожного движения
Пермский край: новости дня
«Кросс нации 2020» состоится в субботу, 19 сентября. В Перми старт будет дан на лыжной базе «Динамо».
В целях безопасности и во избежание дорожных заторов с 06:00 до 16:00 будет организовано одностороннее движение по улице Самаркандской от улицы Глуховской до улицы Художника Зеленина. А также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по двум сторонам по улице Самаркандской от улицы Лякишева до въезда на территорию спортивной базы «Динамо» с 06:00 до 16:00.
Для удобства участников и зрителей «Кросса нации» 19 сентября будет организован бесплатный трансфер от ДК Солдатова до лыжной базы «Динамо» и обратно. Автобус будет курсировать с 9:00 до 16:00.
«Кросс нации» - самый массовый и масштабный осенний праздник спорта. В 2007-м впервые количество стартовавших в кроссе превысило миллион человек. Событие, не имеющее аналогов в мире, привлекает все большее количество и простых любителей бега, и мастеров спорта. Активное участие в празднике принимают и жители Прикамья.
В отличие от многих других беговых событий, участие в «Кроссе Нации» бесплатное. Кросс нации проводится для привлечения населения к занятию спортом и здоровому образу жизни. Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%.
Ожидается, что в этом году в «Кроссе нации», который одновременно пройдет более чем в 30 муниципалитетах Пермского края, примут участие порядка 10000 человек.
15 сентября началась регистрация на «Кросс нации 2020» в очном формате. Она продлится до 18 сентября с 14.00 до 19.00 по адресам:
- Дворец спорта «Орленок» по адресу: ул. Сибирская, д. 47;
- УДС «Молот» по адресу: ул. Лебедева, д. 13;
- СК им В.П. Сухарева по адресу: шоссе Космонавтов, д. 158А, здание легкоатлетического манежа;
- СК «Прикамье» по адресу: ул. Ласьвинская, 1.
Зарегистрироваться онлайн можно на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края.
Участники соревнований допускаются только с разрешения врача.
В целях безопасности и во избежание дорожных заторов с 06:00 до 16:00 будет организовано одностороннее движение по улице Самаркандской от улицы Глуховской до улицы Художника Зеленина. А также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по двум сторонам по улице Самаркандской от улицы Лякишева до въезда на территорию спортивной базы «Динамо» с 06:00 до 16:00.
Для удобства участников и зрителей «Кросса нации» 19 сентября будет организован бесплатный трансфер от ДК Солдатова до лыжной базы «Динамо» и обратно. Автобус будет курсировать с 9:00 до 16:00.
«Кросс нации» - самый массовый и масштабный осенний праздник спорта. В 2007-м впервые количество стартовавших в кроссе превысило миллион человек. Событие, не имеющее аналогов в мире, привлекает все большее количество и простых любителей бега, и мастеров спорта. Активное участие в празднике принимают и жители Прикамья.
В отличие от многих других беговых событий, участие в «Кроссе Нации» бесплатное. Кросс нации проводится для привлечения населения к занятию спортом и здоровому образу жизни. Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%.
Ожидается, что в этом году в «Кроссе нации», который одновременно пройдет более чем в 30 муниципалитетах Пермского края, примут участие порядка 10000 человек.
15 сентября началась регистрация на «Кросс нации 2020» в очном формате. Она продлится до 18 сентября с 14.00 до 19.00 по адресам:
- Дворец спорта «Орленок» по адресу: ул. Сибирская, д. 47;
- УДС «Молот» по адресу: ул. Лебедева, д. 13;
- СК им В.П. Сухарева по адресу: шоссе Космонавтов, д. 158А, здание легкоатлетического манежа;
- СК «Прикамье» по адресу: ул. Ласьвинская, 1.
Зарегистрироваться онлайн можно на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края.
Участники соревнований допускаются только с разрешения врача.
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