Благодаря нацпроекту школьники Прикамья смогут открыть свой бизнес

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Обучение пройдут 1300 подростков Пермского края, лучшие бизнес-проекты получат стартовый капитал.Пермский фонд развития предпринимательства совместно с Агентством по развитию МСП открыл образовательную программу по предпринимательству для школьников 14-17 лет «Бизнес Kids». Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за 10 недель школьники бесплатно пройдут обучение по основам ведения предпринимательской деятельности. Эксперты научат планировать денежные потоки и сроки окупаемости, делать экономические расчеты, а также расскажут, как официально зарегистрировать, монетизировать и продвигать свой бизнес.Ранее врио губернатора региона Дмитрий Махонин заявлял о значимости устранения территориальной дискриминации в Прикамье. По его словам, все дети региона, вне зависимости от территории их проживания, должны иметь равные условия для получения образования. «Обучение в отдаленных территориях должно быть не хуже, чем в краевой столице», – подчеркивал он.В 2019 году в бизнес-программе для школьников участие приняли 600 участников. По поручению главы Прикамья в этом году программу расширили на 15 муниципалитетов региона, а количество участников увеличили более чем вдвое.«Пройти онлайн-обучение смогут 1300 школьников, лучшие бизнес-проекты получат денежные призы на развитие дела. Общая сумма грантов составит 300 тыс. руб.», – говорит руководитель Агентства по развитию МСП Пермского края Екатерина Макаренко. Регистрация на программу открыта на сайте бизнескидс.рф.«Бизнес Kids» состоится в три этапа. С 7 по 13 сентября стартовали потоки для школьников Перми, обучение уже начали 700 ребят. С 14 по 20 сентября состоится набор и открытие потоков для участников из территорий Пермского края. Очный этап конкурса проектов состоится 7 декабря.Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В 2019 году одной из победительниц проекта стала ученица пермской школы дизайна «Точка» Евгения Радостева – она получила 100 тыс. руб. на развитие собственного бренда аксессуаров из переработанного пластика. В этом году Евгения стала одним из спикеров на форуме «Дни пермского бизнеса».