В Перми временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии

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Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства, ограничения связаны с необходимостью производства работ на инженерных сетях.Работы запланированы на инженерных сетях, расположенных на пересечении улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской. В результате будет временно ограничено движение всех видов транспорта с 19 сентября до 15 ноября. Подрядная организация должна обеспечить доступ транспорта и пешеходов к зданиям и сооружениям, расположенным в зоне ограничения движения.Реконструкция улицы Карпинского – это масштабный проект, который городские власти начали реализовывать в 2020 году. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%).В результате реконструкции будет выполнено расширение до 4 полос движения, а также строительство круговой развязки улиц Карпинского и Советской Армии. Здесь переустроят кабельные линии связи на участке от улицы Чердынской до улицы Советской Армии. В результате на реконструируемом участке будет построена кабельная канализация, с помощью которой все сети наружного освещения, кабели системы АСУДД, интернета будут убраны под землю. Также подрядчик проведет работы по переустройству теплосети на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии и по устройству дождевой и хозяйственной канализации сразу на двух участках – со стороны улицы Свиязева и со стороны улицы Советской Армии.Проект реконструкции предполагает высадку в 2021 году 96 елей колючих, 123 яблонь лесных, 81 груш лесных, 66 яблонь Недзвецкого, а также несколько тысяч кустарников – боярышника колючего, рябины черноплодной и спирей. Срок окончания работ – 2021 год.