В садики и школы Пермского края начнут подавать тепло уже на этой неделе

© Вечерние ведомости

На аппаратном совещании врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин поручил муниципалитетам не ждать установленной среднесуточной температуры, а начинать подавать тепло в дома и социальные объекты как можно раньше. По словам Дмитрия Махонина, это позволит снизить риски распространения простудных заболеваний.По данным синоптиков, в ближайшие дни в Пермском крае начнется постепенное понижение температуры воздуха. Кроме того, для недопущения распространения коронавирусной инфекции отопительный сезон необходимо начать раньше.Как поясняют в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учетом поэтапного включения насосных станций, центральных тепловых пунктов и заполнения тепломагистралей. В среднем, запуск систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. За это время тепловая инфраструктура домов и объектов переходит на зимний режим работы, и батареи начинают греть в полную силу.Как доложил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артем Балахнин, на сегодня готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 97%. Полностью готовы социально значимые объекты, сформирован необходимый запас топлива, завершается подготовка котельных и коммунальных сетей. Кроме того, в период летней кампании проведены мероприятия по ремонту 34 км ветхих тепловых сетей из запланированных 35 км. Для примера, в Перми в текущем году гидравлические испытания прошли 1367 км тепловых сетей, в ходе работ было устранено более 500 дефектов. Также была проведена работа по замене 26 км тепловых магистральных сетей, достигших предельного срока эксплуатации, в частности по ул. Газеты «Звезда», Полины Осипенко, Революции, Николая Островского, Солдатова, Чайковского, а также в правобережной части Перми.На подготовку к отопительному сезону направлено более 1,7 млрд руб. из всех источников. Основные средства (более 1 млрд руб., или 67%) – средства предприятий коммунальной сферы из тарифных источников. При этом из местных бюджетов выделено 368 млн руб. Кроме того, из краевого бюджета на подготовку к отопительному сезону направлено порядка 181 млн руб.По словам Артема Балахнина, те муниципалитеты, где возникли проблемы по объектам теплоснабжения, находятся на особом контроле. На сегодня таких два – Александровский район и Нытва. «В настоящий момент все решения по их подготовке к зиме есть. Так, Александровску одобрено выделение бюджетного кредита в 8 млн руб. для подготовки котельных. В Нытве до момента запуска правобережной котельной ООО «Газпром теплоэнерго Киров» будет запущена старая котельная ОАО «Нытва», – подчеркнул Артем Балахнин.Отметим, что отопительный сезон обычно стартует в середине сентября. Каждая территория самостоятельно определяет дату запуска системы, при этом среднесуточная температура воздуха не должна превышать +8 градусов в течение 5 дней подряд. В первую очередь тепло начнут подавать в социально значимые объекты: школы, больницы, детские сады.Также с 15 сентября и до конца сентября в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края будет работать телефон горячей линии по вопросам теплоснабжения – 235-11-34.