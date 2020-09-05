Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 11 территориях Прикамья

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По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 58 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 11 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (21), чуть меньше - в Березниках (17 заболевших), 6 заболевших в Чайковском, 3 – в Кишертском районе. По два случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Кунгуре, Соликамске, Кунгурском и Пермском районах. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 3 территориях края: Осе, Чердыни и Чернушке.Всего в Пермском крае выявлено 8685 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.