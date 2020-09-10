В Перми вспоминают погибших при крушении самолета «Боинг-737»

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14 сентября исполнилось 12 лет с момента авиакатастрофы пассажирского самолёта «Боинг-737».Как рассказали в администрации Перми, в этом году по предложению инициативной группы родственников погибших в авиакатастрофе 14 сентября посещение монумента на месте падения «Боинга» было организовано в индивидуальном порядке. Также 14 сентября прошла панихида на Северном кладбище.Напомним, к 10-летию памятной даты на месте крушения был установлен новый мемориал из шести гранитных стел с портретами всех 88 погибших, эскиз мемориала был выбран родственниками.