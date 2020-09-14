В Перми с 15 сентября начнут работать «горячие линии» по вопросам запуска тепла

17.20 Понедельник, 14 сентября 2020
Пермский край: новости дня
С началом отопительного сезона организована работа «горячих линий» для жителей, куда можно позвонить и задать вопросы по запуску тепла. По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова социальная сфера должна быть максимально обеспечена теплом до конца недели.

Ранее на штабе по подготовке города к отопительному сезону глава Перми Дмитрий Самойлов объявил дату начала отопительного сезона в этом году – 15 сентября. Городские власти традиционно начинают запуск тепла заблаговременно, не дожидаясь пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов.

– Социальная сфера должна быть максимально обеспечена теплом до конца недели. На следующей неделе ожидается похолодание и дожди, дома должны начать прогреваться, чтобы людям было комфортно, особенно это актуально в сезон простуд. Работу УК и ТСЖ необходимо отслеживать – ни в коем случае не позволять им затягивать сроки подключения тепла. Главы районов при необходимости должны подключать прокуратуры районов, – поручил Дмитрий Самойлов. Мэр также отметил, что районным администрациям необходимо в режиме реального времени поддерживать обратную связь как с жителями, так и с ресурсоснабжающими компаниями.

Традиционно начало подачи тепла вызывает большое количество вопросов у пермяков, поэтому по поручению главы города работу начинают «горячие линии» по вопросам, связанным с запуском отопления. При обращении необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию).

Специалисты районных администраций Перми примут обращение, поставят адрес, указанный в обращении, на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.

Получить консультацию можно в администрации своего района в будние дни с 09:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 17:00) по телефонам:

– Дзержинский район – 246-61-37, 246-58-87, в будни с 18:00 до 09:00 и выходные дни – 233-14-80;

– Индустриальный район – 227-94-14, в будни с 18:00 до 09:00 и выходные дни – 227-92-20;

– Кировский район – 205-62-15, 205-62-18, в будни с 18:00 до 09:00 и выходные дни – 205-62-00;

– Ленинский район – 212-13-63, 212-33-74, в будни с 18:00 до 09:00 и выходные дни – 212-07-17;

– Мотовилихинский район – 260-46-04, в будни с 18:00 до 09:00 и выходные дни – 260-48-59;

– Орджоникидзевский район – 263-44-57, 263-47-26, 263-54-01, в будни с 18:00 до 09:00 и выходные дни – 263-46-80;

– Свердловский район – 244-13-89, 244-40-13, в будни с 18:00 до 09:00 и выходные дни – 241-27-85;

– поселок Новые Ляды – 295-85-67, 295-85-82, в будни с 18:00 до 09:00 и выходные дни – 295-85-75.

С 15 сентября начинает свою работу специальная «горячая линия» в департаменте ЖКХ администрации Перми. Вопросы по запуску тепла можно задать по телефонам: 290-05-17, 212-69-76. Работает call-центр в ООО «Пермская сетевая компания», обратиться туда можно по телефону: 281-72-99. Также звонки будет принимать единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону: 257-00-77.

Напомним, запуск тепла происходит не одномоментно. Ход подключения зависит от неоднородного рельефа города: городские улицы «спускаются» к Каме, и для создания гидравлических и тепловых режимов для зданий в нижней части Перми требуется больше времени. Таким образом, отопление в городе будет появляться постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы. В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.
© Вечерние ведомости
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