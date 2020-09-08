Должник за тепло в Перми заплатил более 100 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля

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Житель Перми, накопивший 131 тыс. руб. задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения, вынужден был в присутствии судебного пристава погасить ее, чтобы не лишиться своего автомобиля. Это стало одним из итогов очередного рейда, который провели сотрудники Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами УФССП по Пермскому краю.С июля, когда возобновились регулярные рейды судебных приставов и представителей ресурсоснабжающих организаций по лицам, задолжавшим оплату коммунальных ресурсов, было арестовано более 50 транспортных средств. Риск лишиться автомобиля и другого имущества есть у тех, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более чем три месяца. Владельцам арестованных машин приходится не только полностью погашать свою задолженность, но и компенсировать расходы на эвакуацию имущества.К злостным должникам будут применяться и другие меры принудительного взыскания: наложение ограничений на проведение сделок с имуществом, на выезд за рубеж. «В ходе отопительного сезона, который стартует на днях, мы планируем увеличить интенсивность рейдов по должникам. Поэтому настоятельно рекомендуем всем клиентам проверить свой платежный статус и при наличии долга немедленно погасить его», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.