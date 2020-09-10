Объявлен конкурс на достройку нового корпуса авиационного техникума в Перми

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Управлением капитального строительства Пермского края объявлен конкурс на достройку учебного корпуса авиационного техникума им. А.Д. Швецова. Объект возводится в рамках подготовки к 300-летию Перми. Завершить работу необходимо во II квартале 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта 478,875 млн руб.Как поясняет краевой минстрой, с прежним подрядчиком, ООО «ГарантСтрой», контракт был расторгнут в августе по соглашению сторон. Подрядчик вовремя понял, что ему не хватает ресурсов для исполнения обязательств, и сразу сообщил об этом УКСу. Отметим, ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отмечал значимость соблюдения сроков строительства социальных объектов. По его словам, если строители переоценили свои возможности и не готовы реализовать проект в срок и на должном уровне, то лучшим решением будет сменить подрядчика на начальном этапе.Строительство ведется в квартале улиц Максима Горького, Екатерининской и Луначарского. Уже выполнено устройство котлована, фундаментов, подвальной части здания, частично смонтированы колонны первого этажа. Новый подрядчик должен выполнить весь цикл работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Контракт будет заключен на полтора года.В новом шестиэтажном корпусе (один этаж цокольный) смогут обучаться 1000 человек. На фасадах архитекторы предусмотрели рисунки на авиационную тематику, которые, будучи вырезанными, станут работать на просвет при включенном внутри здания электричестве. После завершения строительства корпус планируется оснастить современными лабораториями.Отметим, в существующем корпусе Авиатехникума в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, открыли 5 современных мастерских по стандартам «Ворлдскиллс».