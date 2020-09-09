Валерий Сухих: «В этом году с избирателями встречались не часто, но наша работа не прекращалась»

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Председатель Законодательного собрания, депутат по 23 избирательному округу Валерий Сухих встретился с жителями Осинского округа. Во время поездки он принял участие в запуске нового газопровода, открытии детской площадки и презентации отреставрированного мемориального комплекса героям Великой Отечественной войны.Более 140 домовладений и социальные объекты села Верхняя Давыдовка теперь обеспечены газом. Газификация села стала возможна благодаря строительству распределительного газопровода по программе газификации регионов ПАО «Газпром». Проведенный на другой берег Осы газопровод позволит продолжить газификацию Прикамья в Частинском районе.«Успешная газификация сельских территорий, которая не приостанавливалась ни разу с момента разморозки в 2016 году, – результат слаженной работы властей всех уровней. Важную роль в этом процессе играют и неравнодушные жители. Открытие распределительного газопровода в селе Верхняя Давыдовка позволит доставить газ в левобережную часть Осинского округа и продолжит газификацию в Частинском районе. Это не только долгожданное событие для местных жителей, но и важный этап программы газификации для всего Пермского края», - отметил Валерий Сухих.Всего в 2020 году по региональной программе газификации, которую не раз рассматривали на заседаниях Законодательного собрания, планируется провести газопроводы для более девяти тысяч домовладений. Особенность Прикамья в том, что газопроводы в нашем регионе ведут до фасадов домов, что позволяет жителям сэкономить на подключении к газу.В селе Новозалесново был открыт детский игровой комплекс, субсидию на строительство которого администрация Осинского округа получила в рамках федеральной программы. Таким образом, доля местного бюджета в реализации проекта составила 30%. На церемонии открытия глава округа Алексей Григорьев поблагодарил Валерия Сухих как депутата краевого парламента от округа за активное участие в жизни муниципалитета и поддержку инициатив местных властей и жителей на региональном уровне.Завершилась поездка торжественным открытием парка Победы в г. Оса, где появились новые памятники героям Великой Отечественной войны Петра Алексеевича Конева и Василия Павловича Брюхова. Идею по увековечиванию образов в бронзе осинским общественникам подал сам Валерий Сухих еще в прошлом году. Позже её поддержали ПАО «Лукойл» и местные власти. К идее обновления мемориала присоединилась местная некоммерческая организация. Проект «Долг памяти», руководителем которого выступил Александр Гусев, выиграл федеральный президентский грант. Благодаря этому вместе с новыми бронзовыми бюстами установили памятные плиты с именами всех осинцев, погибших на войне.Напомним, что в рамках рабочей поездки Валерий Сухих принял участие в голосовании на выборах губернатора Прикамья. Председатель Законодательного собрания проголосовал на избирательном участке в г. Оса.