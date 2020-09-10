Энергетики «Т Плюс» готовы к отопительному сезону в Березниках

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Отопительный сезон в Березниках стартует 15 сентября 2020 года. Специалисты ОСП «Березниковская» ООО «Пермская сетевая компания» (входит в ПАО «Т Плюс») завершили подготовительные мероприятия и готовы обеспечить запуск тепла в жилые дома и объекты социальной сферы города.В этом году в Березниках гидравлические испытания прошли более 500 км тепловых сетей, в ходе работ было устранено более 200 дефектов. Также этим летом было заменено порядка 2 км магистральных сетей с использованием новых труб со сроком службы более 25 лет. Работы по реконструкции теплотрасс были проведены по улицам Пятилетки и 30 лет Победы — на участках с самым высоким уровнем износа.Важно помнить, что качество теплоснабжения и горячего водоснабжения помимо готовности магистральных и распределительных сетей во многом зависит от полноценной подготовки внутридомового оборудования. «Мы напоминаем всем жителям Березников о необходимости контролировать свои УК и ТСЖ, которые обязаны провести подготовку домов к отопительному сезону. Также необходимо проверить отсутствие долгов за тепло и горячую воду», — подчеркнул Дмитрий Ярицкий, технический директор — главный инженер ОСП «Березниковская» ООО «Пермская сетевая компания».