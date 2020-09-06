«Горьковка» приглашает пермяков на презентацию книги и заседание клуба

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15 сентября в 18:30 в «Горьковке» состоится творческая встреча с Олегом Сыромятниковым.Пермская библиотека им. Горького приглашает на презентацию книги «Судьба России в литературно-общественной мысли 19 века». В книге О. Сыромятникова исследуются взгляды русских писателей, поэтов и философов XIX века на историческую судьбу России. Методологической основой работы является фидеистика, позволяющая выявить духовные причины близости и расхождения различных точек зрения и представить их в едином пространстве общественного сознания того времени. Книга интересна и полезна специалистам по русской литературе, истории России, русской философии и всем, кому небезразлично будущее России.Олег Сыромятников – председатель пермского отделения Всероссийского общества Ф. М. Достоевского, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, преподаватель Пермской духовной семинарии.Вход свободный, 16+. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж).17 сентября в 18:00 начнется заседание клуба «Человек и мир». Приглашаются начинающие авторы - те, кто хочет поделиться своим творчеством с аудиторией и услышать мнение коллег о своих произведениях. Члены клуба будут участвовать в литературно-художественных конкурсах «Молодые голоса», встречаться с уже состоявшимися авторами, печатать произведения в альманахах «Человек и мир».Тема заседания – «Стихи в лукошке». Организаторы пишут: «Читаем «свежий урожай» поэзии: самые новые и самые последние, актуальные, бурлящие, «на слуху» и не очень стихотворения».Вход строго по записи, 16+. Малый зал и конференц-зал (3 этаж).