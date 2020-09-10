На выборах губернатора Пермского края уверенно победил Дмитрий Махонин

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Несмотря на то, что избирком Пермского края еще не опубликовал предварительные итоги голосования 11-13 сентября, исход губернаторских выборов в Прикамье уже очевиден. С большим отрывом от соперников победу одержал врио губернатора, самовыдвиженец Дмитрий Махонин.За Дмитрия Махонина отдали свои голоса более 75% избирателей. На встрече с журналистами в воскресенье после закрытия избирательных участков он отметил цивилизованный характер конкуренции в ходе предвыборной кампании и обозначил задачу на ближайшее время: «Сейчас главное - это консолидация».Ближайший соперник Дмитрия Махонина – представительница КПРФ Ксения Айтакова набрала около 13%, на третьем месте кандидат от ЛДПР Олег Постников – менее 6%, у Евгения Козлова, представителя «Патриотов России», около 3%.Явка в регионе предварительно оценивается в 35-36%.