В Перми открылась еще одна библиотека, отремонтированная на средства нацпроекта «Культура»

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Это четвертая модельная библиотека в городе. В конце года библиотека нового поколения откроется в Свердловском районе по адресу: улица Серпуховская, 8.Модернизация муниципальной библиотеки №14 им. Лермонтова, расположенной по адресу: улица Калинина, 74, стала возможной благодаря выделению федеральной субсидии в рамках реализации национального проекта «Культура».В библиотеке создано многофункциональное пространство для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. В визуальной концепции интерьера используются цвета и графика, определенные фирменным стилем учреждения.Приобретено современное компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе интерактивный стол, очки дополненной реальности, станция самостоятельной документовыдачи и другое. Фонд пополнился книгами современных авторов, новыми изданиями классической и научно-популярной литературы, детскими книгами с дополненной реальностью. Открыт доступ к электронным базам данных: книжной коллекции «ЛитРес» и ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). С момента открытия в библиотеке запланирована насыщенная программа мероприятий: фестивали, лекции, мастер-классы, учебные курсы, встречи с писателями, художниками, музыкантами.На открытии обновленной библиотеки присутствовал глава Перми Дмитрий Самойлов.– Пермь – традиционно читающий город, поэтому на четырех модельных библиотеках мы не остановимся, к концу года планируем открыть еще одну модельную библиотеку, теперь в микрорайоне Владимирский. Это библиотека №25 им. Осоргина. Думаю, что такие библиотеки позволяют прививать любовь к чтению у молодого поколения, – отметил мэр.С 2019 года «Объединение муниципальных библиотек» Перми входит в число победителей конкурсов национального проекта «Культура» на получение федеральных средств для создания модельных библиотек на территории города. Уже работают модельные библиотеки №8 им. Островского в микрорайоне Гайва и библиотека №1 им. Толстого. Также 31 августа после ремонта и модернизации открылась смарт-библиотека №3 (улица Крупской, 79). Это первая модельная библиотека в Пермском крае, созданная только на средства муниципалитета.