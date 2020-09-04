Пермский край вошел в первую пятерку конкурса «АТОМ РЯДОМ» по количеству работ

17.35 Пятница, 11 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Жители Прикамья представили 143 видеоролика, посвященных 75-летнему юбилею российской атомной промышленности.

Фонд развития регионов «Содружество» подвел итоги конкурса на лучший видеоролик «АТОМ РЯДОМ». Творческое состязание, посвященное 75-летнему юбилею российской атомной промышленности, было организовано при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Участники конкурса снимали видео об интересных фактах, научных открытиях или пользе атома в нашей жизни и размещали его на сайте конкурса https://atomryadom.ru/. В результате общее количество роликов превысило 4 тыс. Наибольшее число конкурсных работ поступило от жителей Москвы (460). Второе место по количеству участников от региона занял Краснодарский край (433), третье – Самарская область (206).

Из Пермского края на конкурс было представлено 143 видеоролика. Это позволило региону занять четвертое место по числу участников. Отметим, по этому показателю Прикамье обошло все субъекты РФ, в которых расположены действующие атомные электростанции.

С 20 августа по 5 сентября любой посетитель сайта конкурса мог выбрать понравившуюся работу и проголосовать за нее. В результате, за лучшие видеоролики отдали свои голоса более 100 тыс. человек.

В ходе голосования были определены 84 победителя из 85 регионов-участников. Ими стали авторы видеороликов, набравших больше всего голосов. Все они получат от организаторов конкурса планшет Apple iPad.

Победительницей в Пермском крае стала Екатерина Кокаровцева. Она создала ролик «Что есть атом?», в котором рассказала о строении атома и охарактеризовала основные его частицы.

С 27 по 29 сентября 10 жителей Прикамья, принявших участие в конкурсе, посетят один из атомных городов и примут участие в праздновании юбилея атомной промышленности. Состав делегации Пермского края определят эксперты из конкурсной комиссии по результатам просмотра работ.
© Вечерние ведомости
В Свердловской области определяют самое здоровое село
04 сентября 2020
Показатель смертности в Свердловской области в июле вырос в 1,5 раза
05 сентября 2020
В Управлении Росгвардии по Свердловской области организовали выставку детских рисунков ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
03 сентября 2020
В России выявили 5 205 новых случаев коронавируса
05 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутаты Пермской Думы контролируют работы в своих округах

В городе продолжается сезон благоустройства
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
19:10 За сутки коронавирус выявлен у жителей 14 территорий Прикамья
18:10 В Перми открылась еще одна библиотека, отремонтированная на средства нацпроекта «Культура»
18:06 Дмитрий Махонин пообещал прикамцам прорыв в хоккее
17:35 Пермский край вошел в первую пятерку конкурса «АТОМ РЯДОМ» по количеству работ
16:56 Жителей Перми приглашают на мастер-классы на набережной
15:59 Пермский край направит 20,171 млн рублей на соцвыплаты для переселения 21 жителя Березников
15:50 Оперштаб: в торговых центрах Пермского края возобновят работу детские игровые комнаты и фудкорты
13:56 В Пермском крае с начала плановой вакцинации привито более 71 тысячи жителей
13:12 Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,01
13:08 Новая дорога с путепроводом позволит сократить путь от Октябрьского до Екатеринбурга на 120 км
12:56 В Пермском крае выявлено 57 случаев COVID-19
12:39 В выходные в Перми немного потеплеет
12:25 «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям Прикамья о последствиях неплатежей за тепло
12:20 Дмитрий Махонин проголосовал на выборах губернатора Пермского края
17:00 За сутки COVID-19 выявлен у жителей 14 территорий Пермского края
16:57 В выходные в Перми пройдет фестиваль активных видов спорта на воде
16:52 В Пермском крае проведут соцопрос среди населения на тему обеспеченности интернетом и связью
16:26 Дмитрий Махонин: «Для оказания квалифицированной медпомощи в Октябрьском будет построен лечебный корпус»
16:02 Отопительный сезон в Перми начнется 15 сентября
15:57 Открыта регистрация на Кросс нации-2020
15:31 Реконструкция системы водоснабжения Краснокамска проведена на 30%
Все новости
16:00 В Кремле оценили уровень распространения коронавирусной инфекции в РФ
15:49 68% россиян выступили за введение в стране минимального гарантированного дохода
15:41 Осужденный за нападение на росгвардейца боксер Кушиташвили захотел вернуться в сборную РФ
15:32 Песков сообщил, что Лукашенко приедет в Москву 14 сентября
15:27 В Минпромторге РФ не поддержали идею двойных ценников в магазинах
13:43 В Германии не исключают приостановки строительства «Северного потока — 2»
13:34 Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет
13:28 Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал актера Михаила Ефремова бесплатно
12:47 В России зафиксировали 5 504 новых случаев коронавируса
12:41 Нарколог назвал средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом
12:27 Власти США ввели санкции против трех граждан РФ и депутата Верховной Рады Украины
12:20 В российских регионах началось досрочное голосование на выборах различного уровня
11:37 19 лет назад террористы уничтожили башни-близнецы в Нью-Йорке
11:28 Польский профессор заявил об угрозе появления «новой формы Российской империи»
11:21 Иммунолог назвал заболевания, абсолютно несовместимые с прививкой от коронавируса
10:57 Трамп рассказал о наличии у США систем вооружений, о которых никто не знает
10:56 Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального
10:28 В российских магазинах предложили ввести двойные ценники
10:04 РБК: в России могут ввести бесплатный проезд в транспорте
09:31 Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
14:13 39% россиян одобряют действия Лукашенко по подавлению протестов
Новости России и мира
17:38
11/09
 В Нижнем Тагиле суд вынес приговор стоматологу с фальшивым дипломом
17:01
11/09
 Город «умных» остановок: в Нижней Туре массово внедряют «цифру
13:21
11/09
 Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
12:41
11/09
 В Свердловской области выявлено 133 новых случая коронавируса
12:13
11/09
 Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
23:45
10/09
 Екатеринбургский мэр поддержал казаков, унижавших и доводивших горожан до слез
12:33
10/09
 В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 126 человек
01:49
10/09
 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту мошенничества с поставками лифтов
12:35
9/09
 Еще 115 свердловчан заболели коронавирусом
01:28
9/09
 В Екатеринбурге ограбили салон «МТС». Добычей разбойника стали 10 «Айфонов»
21:23
8/09
 Пьяный бомж напал на челябинца в центре Екатеринбурга, отправив его в реанимацию
21:08
8/09
 В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. Под подозрением оказался школьник
16:19
8/09
 В Камышлове суд за незаконную охоту приговорил трех охотников к лишению свободы
15:37
8/09
 В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
10:55
8/09
 В Екатеринбурге казаки попытались задержать студента УрФУ, заподозрив в нем представителя ЛГБТ
18:06
7/09
 В райотделах УМВД по Екатеринбургу назначены новые начальники
12:40
7/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 125 человек
12:38
6/09
 В России COVID-19 обнаружен ещё у 5 195 человек
12:34
6/09
 Число заражённых коронавирусом свердловчан превысило 26 тысяч
12:35
5/09
 Свыше 25,9 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
13:16
4/09
 Уголовное дело бизнесмена Александра Фрибуса снова вернули в прокуратуру
Все новости