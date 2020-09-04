Пермский край вошел в первую пятерку конкурса «АТОМ РЯДОМ» по количеству работ

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Жители Прикамья представили 143 видеоролика, посвященных 75-летнему юбилею российской атомной промышленности.Фонд развития регионов «Содружество» подвел итоги конкурса на лучший видеоролик «АТОМ РЯДОМ». Творческое состязание, посвященное 75-летнему юбилею российской атомной промышленности, было организовано при поддержке Госкорпорации «Росатом».Участники конкурса снимали видео об интересных фактах, научных открытиях или пользе атома в нашей жизни и размещали его на сайте конкурса https://atomryadom.ru/. В результате общее количество роликов превысило 4 тыс. Наибольшее число конкурсных работ поступило от жителей Москвы (460). Второе место по количеству участников от региона занял Краснодарский край (433), третье – Самарская область (206).Из Пермского края на конкурс было представлено 143 видеоролика. Это позволило региону занять четвертое место по числу участников. Отметим, по этому показателю Прикамье обошло все субъекты РФ, в которых расположены действующие атомные электростанции.С 20 августа по 5 сентября любой посетитель сайта конкурса мог выбрать понравившуюся работу и проголосовать за нее. В результате, за лучшие видеоролики отдали свои голоса более 100 тыс. человек.В ходе голосования были определены 84 победителя из 85 регионов-участников. Ими стали авторы видеороликов, набравших больше всего голосов. Все они получат от организаторов конкурса планшет Apple iPad.Победительницей в Пермском крае стала Екатерина Кокаровцева. Она создала ролик «Что есть атом?», в котором рассказала о строении атома и охарактеризовала основные его частицы.С 27 по 29 сентября 10 жителей Прикамья, принявших участие в конкурсе, посетят один из атомных городов и примут участие в праздновании юбилея атомной промышленности. Состав делегации Пермского края определят эксперты из конкурсной комиссии по результатам просмотра работ.