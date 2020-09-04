Пермский край вошел в первую пятерку конкурса «АТОМ РЯДОМ» по количеству работ
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Жители Прикамья представили 143 видеоролика, посвященных 75-летнему юбилею российской атомной промышленности.
Фонд развития регионов «Содружество» подвел итоги конкурса на лучший видеоролик «АТОМ РЯДОМ». Творческое состязание, посвященное 75-летнему юбилею российской атомной промышленности, было организовано при поддержке Госкорпорации «Росатом».
Участники конкурса снимали видео об интересных фактах, научных открытиях или пользе атома в нашей жизни и размещали его на сайте конкурса https://atomryadom.ru/. В результате общее количество роликов превысило 4 тыс. Наибольшее число конкурсных работ поступило от жителей Москвы (460). Второе место по количеству участников от региона занял Краснодарский край (433), третье – Самарская область (206).
Из Пермского края на конкурс было представлено 143 видеоролика. Это позволило региону занять четвертое место по числу участников. Отметим, по этому показателю Прикамье обошло все субъекты РФ, в которых расположены действующие атомные электростанции.
С 20 августа по 5 сентября любой посетитель сайта конкурса мог выбрать понравившуюся работу и проголосовать за нее. В результате, за лучшие видеоролики отдали свои голоса более 100 тыс. человек.
В ходе голосования были определены 84 победителя из 85 регионов-участников. Ими стали авторы видеороликов, набравших больше всего голосов. Все они получат от организаторов конкурса планшет Apple iPad.
Победительницей в Пермском крае стала Екатерина Кокаровцева. Она создала ролик «Что есть атом?», в котором рассказала о строении атома и охарактеризовала основные его частицы.
С 27 по 29 сентября 10 жителей Прикамья, принявших участие в конкурсе, посетят один из атомных городов и примут участие в праздновании юбилея атомной промышленности. Состав делегации Пермского края определят эксперты из конкурсной комиссии по результатам просмотра работ.
Фонд развития регионов «Содружество» подвел итоги конкурса на лучший видеоролик «АТОМ РЯДОМ». Творческое состязание, посвященное 75-летнему юбилею российской атомной промышленности, было организовано при поддержке Госкорпорации «Росатом».
Участники конкурса снимали видео об интересных фактах, научных открытиях или пользе атома в нашей жизни и размещали его на сайте конкурса https://atomryadom.ru/. В результате общее количество роликов превысило 4 тыс. Наибольшее число конкурсных работ поступило от жителей Москвы (460). Второе место по количеству участников от региона занял Краснодарский край (433), третье – Самарская область (206).
Из Пермского края на конкурс было представлено 143 видеоролика. Это позволило региону занять четвертое место по числу участников. Отметим, по этому показателю Прикамье обошло все субъекты РФ, в которых расположены действующие атомные электростанции.
С 20 августа по 5 сентября любой посетитель сайта конкурса мог выбрать понравившуюся работу и проголосовать за нее. В результате, за лучшие видеоролики отдали свои голоса более 100 тыс. человек.
В ходе голосования были определены 84 победителя из 85 регионов-участников. Ими стали авторы видеороликов, набравших больше всего голосов. Все они получат от организаторов конкурса планшет Apple iPad.
Победительницей в Пермском крае стала Екатерина Кокаровцева. Она создала ролик «Что есть атом?», в котором рассказала о строении атома и охарактеризовала основные его частицы.
С 27 по 29 сентября 10 жителей Прикамья, принявших участие в конкурсе, посетят один из атомных городов и примут участие в праздновании юбилея атомной промышленности. Состав делегации Пермского края определят эксперты из конкурсной комиссии по результатам просмотра работ.
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