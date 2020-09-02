Пермский край направит 20,171 млн рублей на соцвыплаты для переселения 21 жителя Березников

15.59 Пятница, 11 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Пермский край предоставит соцвыплаты для переселения из аварийного жилья 21 жителя Березников. На это из краевого бюджета по поручению врио губернатора Дмитрия Махонина направят 20,171 млн руб.

Переселение из домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии, ведется с 2014 года. За шесть лет выплаты на сумму 9,6 млрд руб. получили 13 513 чел. (5668 семьи), которые переезжают в благоустроенное жилье. Еще 1158 жителей Березников (453 семьи) ожидают социальную выплату, большей части из них планируется перевести средства в этом году.

Отметим, соцвыплаты могут быть направлены только на приобретение жилья, соответствующего определенным условиям: расположение в безопасной зоне Березников, равнозначное по площади, ввод в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года. Этим требованиям соответствуют дома микрорайона Любимов. Граждане могут выбрать там подходящие квартиры для переселения. На текущий момент возведено 13 домов микрорайона, в этом году сдан еще один дом. Всего в микрорайоне будет 29 домов на 14,5 тыс. чел.

В Пермском крае также ведется масштабная работа по расселению аварийного жилья, признанного аварийным в ходе физического износа. До 2025 года будет расселено порядка 400 тыс. квадратных метров домов, признанными аварийными до 1 января 2017 года. Расселение ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, в крае реализуется региональная программа расселения, это способствует комплексному подходу к ликвидации аварийки.
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