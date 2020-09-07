Оперштаб: в торговых центрах Пермского края возобновят работу детские игровые комнаты и фудкорты

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Сотрудники и посетители досуговых учреждений обязаны соблюдать все меры противоэпидемической безопасности.Сегодня, 11 сентября, краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом под руководством врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина принял решение о возобновлении работы детских игровых комнат и фудкортов на территории торговых центров в обычном режиме.При этом сохраняется запрет на работу детских развлекательных центров, аттракционов и игровых автоматов, расположенных в ТЦ, и иных развлекательных и досуговых учреждений.В соответствии с требованиями безопасности, сотрудники должны соблюдать температурный и масочный режим, посетители должны придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты. Столы в фудкортах должны быть размещены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.Руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев подчеркнул, что эпидемическая обстановка в регионе остается напряженной, а оставшиеся ограничения на работу развлекательных центров и других досуговых организаций направлены на сдерживание распространения коронавируса среди школьников и студентов. «До конца года в школах также запрещены любые массовые мероприятия, внедрена кабинетная система обучения, реорганизована система питания школьников», – рассказал он.Отдельно Дмитрий Махонин остановился на значимости ускорения вакцинации. «Необходимо расширить перечень точек, где можно сделать прививку от гриппа, и продолжить упрощать процедуру вакцинации. Для этого не должны требовать ни полис, ни паспорт – никто не ходит в торговый центр с документами», – поставил задачу врио губернатора.Напомним, с 1 сентября в регионе разрешена работа театров, концертных организаций, кинотеатров и домов культуры (при заполняемости залов не более 50%). Массовые мероприятия на открытых пространствах могут быть проведены исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м (но не более 400 человек одновременно) и только после согласования с исполнительными органами государственной власти и государственным органом Пермского края.