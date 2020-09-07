Новая дорога с путепроводом позволит сократить путь от Октябрьского до Екатеринбурга на 120 км

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В рамках рабочего визита в Октябрьский городской округ врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин посетил участок, где планируется построить объездную дорогу с устройством путепровода. Предполагается, что транспортная артерия протяженностью 6,5 км будет проходить от п. Октябрьский до границы со Свердловской областью. Новую дорогу жители поселка ждут 12 лет. Много обращений с просьбой построить дорогу поступало и в социальные сети врио губернатора.«Октябрьский городской округ – самый удаленный с точки зрения транспортной доступности район края. Для развития логистики в территории прорабатывается вопрос строительства новой объездной дороги. Уже готов предпроект – рассчитываем, что за ближайшие 4 года решим вопрос с объездом поселка. У нас есть договоренность с нашими соседями, Свердловской областью, о совместной реализации проекта. Они со своей стороны построят часть дороги до границы с краем. Новая транспортная артерия позволит сократить путь от Октябрьского до Екатеринбурга на 120 км», – отметил Дмитрий Махонин.Объездная дорога станет важной транспортной магистралью для жителей поселка и южной части Прикамья, она откроет прямой путь из Пермского края в республику Башкортостан и Свердловскую область. Сейчас, чтобы добраться до Екатеринбурга, жители вынуждены ехать через п. Орда, что существенно увеличивает как расстояние, так и время в пути.Кроме того, объездная дорога позволит решить сразу несколько проблем. Во-первых, сегодня поселок разделен на две части железной дорогой, по которой ежедневно курсируют грузовые поезда. Переезд на станции Чад закрывается порой на 30-50 минут, люди в это время отрезаны от второй части поселка, где расположены все социально-значимые объекты (детские сады, школа, больница) и экстренные службы (полиция, пожарная часть). Строительство новой дороги подразумевает обустройство путепровода через станцию Чад. Он обеспечит полное транспортное сообщение между частями поселка. По словам Дмитрия Махонина, регион уже направил письмо на имя председателя правления РЖД Олега Белозерова с просьбой включить строительство путепровода в федеральный проект «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ.Во-вторых, объездная дорога даст развитие торговым отношениям округа со Свердловской областью. Сегодня в Октябрьском работает два щебеночных карьера – «Карьер Истяк» (месторождение карбонатных пород) и карьер «Дороховский» (строительный камень, известковая мука), которые готовы поставлять свою продукцию в соседние регионы. Одновременно с этим новая магистраль разгрузит дорогу через поселок, по которой сегодня идет большой поток транзитного транспорта до Красноуфимска и Екатеринбурга (чтобы не ехать через Орду и сократить путь).В-третьих, благодаря новой дороге и сокращению расстояния до Красноуфимска, люди, страдающие почечной недостаточностью, смогут быстрее добираться до центра гемодиализа. Расстояние от Октябрьского до Красноуфимска (где есть такой центр) составляет 50 км, а до ближайшего центра на территории Пермского края – в Чайковском – 400 км.Как рассказал глава Октябрьского городского округа Георгий Поезжаев, в 2010 году были сделаны предпроектные работы, зарезервирована земля под строительство дороги. Предпроектные проработки предполагают строительство двухполосной асфальтированной дороги с освещением. Также, по его словам, необходимо будет соединить ее с ул. Северной (предусмотреть съезды), которая тянется от Октябрьского до д. Чад.Министр транспорта Пермского края Николай Уханов предложил разделить проект на два пусковых этапа: первый – строительство объездной дороги с путепроводом, второй – строительство участка от путепровода до границы со Свердловской областью. Также необходимо будет переустроить газопровод, который частично проходит по участку, зарезервированному под будущую трассу. «Новая дорога будет соединяться с уже существующей протяженностью 14 км. Это 10 км асфальта и 4 км – щебень. В перспективе ее также можно будет перевести в асфальтобетон», – рассказал Николай Уханов.По итогам осмотра Дмитрий Махонин поручил краевому минтрансу проработать вопрос включения строительства объездной дороги поселка Октябрьский в перечень объектов дорожного строительства на 2021-2022 годы и предусмотреть необходимое финансирование.Отметим, также реконструкция и ремонт дорог в Пермском крае ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Владимиром Путиным. В этом году площадь дорожного ремонта по нацпроекту составит около 191 тыс. кв. метров. Он охватывает 4 муниципалитета: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. В 2020 году по нацпроекту в Прикамье приведут в порядок 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – в рамках экономии от проведения весной конкурсных процедур. Работы включают ремонт, реконструкцию и строительство дорог, а также установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано уже 14 объектов.