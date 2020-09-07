Новая дорога с путепроводом позволит сократить путь от Октябрьского до Екатеринбурга на 120 км

13.08 Пятница, 11 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В рамках рабочего визита в Октябрьский городской округ врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин посетил участок, где планируется построить объездную дорогу с устройством путепровода. Предполагается, что транспортная артерия протяженностью 6,5 км будет проходить от п. Октябрьский до границы со Свердловской областью. Новую дорогу жители поселка ждут 12 лет. Много обращений с просьбой построить дорогу поступало и в социальные сети врио губернатора.

«Октябрьский городской округ – самый удаленный с точки зрения транспортной доступности район края. Для развития логистики в территории прорабатывается вопрос строительства новой объездной дороги. Уже готов предпроект – рассчитываем, что за ближайшие 4 года решим вопрос с объездом поселка. У нас есть договоренность с нашими соседями, Свердловской областью, о совместной реализации проекта. Они со своей стороны построят часть дороги до границы с краем. Новая транспортная артерия позволит сократить путь от Октябрьского до Екатеринбурга на 120 км», – отметил Дмитрий Махонин.

Объездная дорога станет важной транспортной магистралью для жителей поселка и южной части Прикамья, она откроет прямой путь из Пермского края в республику Башкортостан и Свердловскую область. Сейчас, чтобы добраться до Екатеринбурга, жители вынуждены ехать через п. Орда, что существенно увеличивает как расстояние, так и время в пути.

Кроме того, объездная дорога позволит решить сразу несколько проблем. Во-первых, сегодня поселок разделен на две части железной дорогой, по которой ежедневно курсируют грузовые поезда. Переезд на станции Чад закрывается порой на 30-50 минут, люди в это время отрезаны от второй части поселка, где расположены все социально-значимые объекты (детские сады, школа, больница) и экстренные службы (полиция, пожарная часть). Строительство новой дороги подразумевает обустройство путепровода через станцию Чад. Он обеспечит полное транспортное сообщение между частями поселка. По словам Дмитрия Махонина, регион уже направил письмо на имя председателя правления РЖД Олега Белозерова с просьбой включить строительство путепровода в федеральный проект «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ.

Во-вторых, объездная дорога даст развитие торговым отношениям округа со Свердловской областью. Сегодня в Октябрьском работает два щебеночных карьера – «Карьер Истяк» (месторождение карбонатных пород) и карьер «Дороховский» (строительный камень, известковая мука), которые готовы поставлять свою продукцию в соседние регионы. Одновременно с этим новая магистраль разгрузит дорогу через поселок, по которой сегодня идет большой поток транзитного транспорта до Красноуфимска и Екатеринбурга (чтобы не ехать через Орду и сократить путь).

В-третьих, благодаря новой дороге и сокращению расстояния до Красноуфимска, люди, страдающие почечной недостаточностью, смогут быстрее добираться до центра гемодиализа. Расстояние от Октябрьского до Красноуфимска (где есть такой центр) составляет 50 км, а до ближайшего центра на территории Пермского края – в Чайковском – 400 км.

Как рассказал глава Октябрьского городского округа Георгий Поезжаев, в 2010 году были сделаны предпроектные работы, зарезервирована земля под строительство дороги. Предпроектные проработки предполагают строительство двухполосной асфальтированной дороги с освещением. Также, по его словам, необходимо будет соединить ее с ул. Северной (предусмотреть съезды), которая тянется от Октябрьского до д. Чад.

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов предложил разделить проект на два пусковых этапа: первый – строительство объездной дороги с путепроводом, второй – строительство участка от путепровода до границы со Свердловской областью. Также необходимо будет переустроить газопровод, который частично проходит по участку, зарезервированному под будущую трассу. «Новая дорога будет соединяться с уже существующей протяженностью 14 км. Это 10 км асфальта и 4 км – щебень. В перспективе ее также можно будет перевести в асфальтобетон», – рассказал Николай Уханов.

По итогам осмотра Дмитрий Махонин поручил краевому минтрансу проработать вопрос включения строительства объездной дороги поселка Октябрьский в перечень объектов дорожного строительства на 2021-2022 годы и предусмотреть необходимое финансирование.

Отметим, также реконструкция и ремонт дорог в Пермском крае ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Владимиром Путиным. В этом году площадь дорожного ремонта по нацпроекту составит около 191 тыс. кв. метров. Он охватывает 4 муниципалитета: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. В 2020 году по нацпроекту в Прикамье приведут в порядок 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – в рамках экономии от проведения весной конкурсных процедур. Работы включают ремонт, реконструкцию и строительство дорог, а также установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано уже 14 объектов.
© Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мэрия представит проект новой городской транспортной схемы
07 сентября 2020
Жители Екатеринбурга одобрили проект въезда на новый автовокзал
04 сентября 2020
Представлена новая транспортная схема Екатеринбурга
08 сентября 2020
На Урале за непредоставление информации о COVID-статусе вынесли первый штраф
08 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутаты Пермской Думы контролируют работы в своих округах

В городе продолжается сезон благоустройства
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:59 Пермский край направит 20,171 млн рублей на соцвыплаты для переселения 21 жителя Березников
15:50 Оперштаб: в торговых центрах Пермского края возобновят работу детские игровые комнаты и фудкорты
13:56 В Пермском крае с начала плановой вакцинации привито более 71 тысячи жителей
13:12 Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,01
13:08 Новая дорога с путепроводом позволит сократить путь от Октябрьского до Екатеринбурга на 120 км
12:56 В Пермском крае выявлено 57 случаев COVID-19
12:39 В выходные в Перми немного потеплеет
12:25 «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям Прикамья о последствиях неплатежей за тепло
12:20 Дмитрий Махонин проголосовал на выборах губернатора Пермского края
17:00 За сутки COVID-19 выявлен у жителей 14 территорий Пермского края
16:57 В выходные в Перми пройдет фестиваль активных видов спорта на воде
16:52 В Пермском крае проведут соцопрос среди населения на тему обеспеченности интернетом и связью
16:26 Дмитрий Махонин: «Для оказания квалифицированной медпомощи в Октябрьском будет построен лечебный корпус»
16:02 Отопительный сезон в Перми начнется 15 сентября
15:57 Открыта регистрация на Кросс нации-2020
15:31 Реконструкция системы водоснабжения Краснокамска проведена на 30%
15:23 Строительство психоневрологического диспансера в Перми планируется начать в октябре
13:10 Отопление в Перми начнут запускать с 15 сентября
13:00 Продукция предпринимателей-керамистов из Прикамья попала в шорт-лист всероссийской премии дизайна
12:49 Больше половины заболевших коронавирусом в Прикамье – старше 60 лет
12:44 Пермская команда «Легенда» вышла в суперфинал «Золотой шайбы»
Все новости
16:00 В Кремле оценили уровень распространения коронавирусной инфекции в РФ
15:49 68% россиян выступили за введение в стране минимального гарантированного дохода
15:41 Осужденный за нападение на росгвардейца боксер Кушиташвили захотел вернуться в сборную РФ
15:32 Песков сообщил, что Лукашенко приедет в Москву 14 сентября
15:27 В Минпромторге РФ не поддержали идею двойных ценников в магазинах
13:43 В Германии не исключают приостановки строительства «Северного потока — 2»
13:34 Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет
13:28 Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал актера Михаила Ефремова бесплатно
12:47 В России зафиксировали 5 504 новых случаев коронавируса
12:41 Нарколог назвал средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом
12:27 Власти США ввели санкции против трех граждан РФ и депутата Верховной Рады Украины
12:20 В российских регионах началось досрочное голосование на выборах различного уровня
11:37 19 лет назад террористы уничтожили башни-близнецы в Нью-Йорке
11:28 Польский профессор заявил об угрозе появления «новой формы Российской империи»
11:21 Иммунолог назвал заболевания, абсолютно несовместимые с прививкой от коронавируса
10:57 Трамп рассказал о наличии у США систем вооружений, о которых никто не знает
10:56 Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального
10:28 В российских магазинах предложили ввести двойные ценники
10:04 РБК: в России могут ввести бесплатный проезд в транспорте
09:31 Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
14:13 39% россиян одобряют действия Лукашенко по подавлению протестов
Новости России и мира
13:21
11/09
 Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
12:41
11/09
 В Свердловской области выявлено 133 новых случая коронавируса
12:13
11/09
 Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
23:45
10/09
 Екатеринбургский мэр поддержал казаков, унижавших и доводивших горожан до слез
12:33
10/09
 В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 126 человек
01:49
10/09
 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту мошенничества с поставками лифтов
12:35
9/09
 Еще 115 свердловчан заболели коронавирусом
01:28
9/09
 В Екатеринбурге ограбили салон «МТС». Добычей разбойника стали 10 «Айфонов»
21:23
8/09
 Пьяный бомж напал на челябинца в центре Екатеринбурга, отправив его в реанимацию
21:08
8/09
 В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. Под подозрением оказался школьник
16:19
8/09
 В Камышлове суд за незаконную охоту приговорил трех охотников к лишению свободы
15:37
8/09
 В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
10:55
8/09
 В Екатеринбурге казаки попытались задержать студента УрФУ, заподозрив в нем представителя ЛГБТ
18:06
7/09
 В райотделах УМВД по Екатеринбургу назначены новые начальники
12:40
7/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 125 человек
12:38
6/09
 В России COVID-19 обнаружен ещё у 5 195 человек
12:34
6/09
 Число заражённых коронавирусом свердловчан превысило 26 тысяч
12:35
5/09
 Свыше 25,9 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
13:16
4/09
 Уголовное дело бизнесмена Александра Фрибуса снова вернули в прокуратуру
19:52
3/09
 Мэр Среднеуральска встал на защиту предприятия, заливающего окрестности нечистотами
12:34
3/09
 Еще 121 свердловчанин заболел коронавирусом
Все новости