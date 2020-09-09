В выходные в Перми пройдет фестиваль активных видов спорта на воде

© Вечерние ведомости

13 сентября на городской набережной откроется фестиваль активных видов спорта на воде. Официальное открытие фестиваля – в 11:00, в это же время начнутся соревнования по гребле на байдарках и каноэ.В программе фестиваля запланированы соревнования и показательные выступления каякеров, соревнования по плаванию, парусному спорту, гребле на каноэ, лодках класса «Дракон» и байдарках, массовый заплыв на сапбордах. Принять участие в соревнованиях смогут все любители водных видов спорта. Программа также включает работу интерактивных площадок для детей и взрослых на тему рек и экологии, интеллектуальную игру «Квиз-Плиз». В 14:00 выступит известная пермская музыкальная кавер-группа «El Capitan».Зрители смогут насладиться зрелищными показательными выступлениями по академической гребле, аквабайку, и гребному слалому, опробовать свои силы на уличных тренажерах по гребле. Фестиваль завершится в 22:30.Организаторами мероприятий являются правительство Пермского края, министерство физической культуры и спорта Пермского края, «Центр спортивной подготовки Пермского края», «Агентство социокультурных проектов» города Перми. Фестиваль проводится с целью популяризации активных видов спорта на воде. Возрастной ценз фестиваля 0+.