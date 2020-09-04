В Пермском крае проведут соцопрос среди населения на тему обеспеченности интернетом и связью
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Какими техническими средствами располагают жители, насколько полно они используют преимущества интернета для обучения, общения, получения услуг, а также как оценивают его роль в своей повседневной жизни - на эти темы в Пермском крае выборочно опросят 3300 жителей старше 15 лет.
Исследование проведут в сентябре и ноябре 2020 года на следующих территориях: Пермь, Березники, Губаха, Кизел, Кудымкар, Верещагинский, Лысьвенский, Нытвенский, Соликамский, Чайковский, Чердынский, Чернушинский, Чусовской городские округ, ЗАТО Звездный; в муниципальных округах: Александровский, Косинский, Юрлинский; в муниципальных районах: Кишертский, Куединский, Кунгурский, Пермский, Сивинский.
«Отбор домохозяйств для участия осуществлялся на федеральном уровне методом научно-обоснованной выборки. Все данные, полученные от респондентов, являются конфиденциальными. Ответы будут использоваться только в обобщенном виде в целях формирования официальной статистической информации об уровне распространения ИКТ в Пермском крае», - сообщили в пресс-службе Росстата.
Сбор данных проводится специально уполномоченными работниками – интервьюерами. Интервьюеры при себе будут иметь служебное удостоверение работника Выборочного наблюдения установленного образца.
Росстат проводит подобный опрос ежегодно, начиная с 2013 года. Дополнительную информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Пермьстата по телефону (342) 236-05-15 доб. 3-06#.
Итоги исследования будут опубликованы на официальном сайте Росстата.
Исследование проведут в сентябре и ноябре 2020 года на следующих территориях: Пермь, Березники, Губаха, Кизел, Кудымкар, Верещагинский, Лысьвенский, Нытвенский, Соликамский, Чайковский, Чердынский, Чернушинский, Чусовской городские округ, ЗАТО Звездный; в муниципальных округах: Александровский, Косинский, Юрлинский; в муниципальных районах: Кишертский, Куединский, Кунгурский, Пермский, Сивинский.
«Отбор домохозяйств для участия осуществлялся на федеральном уровне методом научно-обоснованной выборки. Все данные, полученные от респондентов, являются конфиденциальными. Ответы будут использоваться только в обобщенном виде в целях формирования официальной статистической информации об уровне распространения ИКТ в Пермском крае», - сообщили в пресс-службе Росстата.
Сбор данных проводится специально уполномоченными работниками – интервьюерами. Интервьюеры при себе будут иметь служебное удостоверение работника Выборочного наблюдения установленного образца.
Росстат проводит подобный опрос ежегодно, начиная с 2013 года. Дополнительную информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Пермьстата по телефону (342) 236-05-15 доб. 3-06#.
Итоги исследования будут опубликованы на официальном сайте Росстата.
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