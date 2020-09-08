Строительство психоневрологического диспансера в Перми планируется начать в октябре

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Подведены итоги конкурса на строительство психоневрологического диспансера с дневным стационаром в Перми. Победителем стала компания «ИНТРЕЙДЖИЛСТРОЙ». Подрядчик предложил выполнить работы за 426,651 млн руб. Заключить контракт планируется в течение 20 дней.Планируется, что строительство начнется в октябре. На участке по ул. Лодыгина, 10 будет возведено здание общей площадью почти 9,5 тыс. кв. м. Оно сможет принимать 370 человек в смену, в дневном стационаре будут предусмотрены места для 75 пациентов. Предполагается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году.Новый психоневрологический диспансер входит в Адресную инвестиционную программу Пермского края. Ранее врио губернатора региона Дмитрий Махонин заявлял, что эта программа – «важный стратегический документ», в который включены наиболее востребованные населением объекты. Его реализация, подчеркивал Дмитрий Махонин, способствует повышению качества жизни прикамцев.Напомним, сейчас в Адресную инвестиционную программу Пермского края включено 29 объектов здравоохранения, они должны быть сданы до 2024 года, включая объекты, которые будут приобретены. География строительства крупных объектов здравоохранения широкая – здания возводятся в Перми, Гамово, Кудымкаре, Верещагинском городском округе и других муниципалитетах края. Полный список объектов можно посмотреть на портале «Управляем вместе».Все поликлиники и амбулатории минстрой передает министерству здравоохранения Пермского края оснащенными необходимой мебелью и современным медицинским оборудованием, что способствует реализации национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.Подрядчик «ИНТРЕЙДЖИЛСТРОЙ» имеет опыт работы с объектами социальной инфраструктуры. В Перми он занимается строительством общежития для иногородних студентов в микрорайоне Вышка-2. Сдать общежитие в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.