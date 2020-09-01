Пермская команда «Легенда» вышла в суперфинал «Золотой шайбы»

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В СК им. В.П. Сухарева завершились межрегиональные отборочные турниры «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди команд юношей 2009-2010 годов рождения. Участие в них приняли 8 коллективов.«Легенда» в своей группе сыграла против соперников из Кемеровской и Тульской областей, а также Республики Северная Осетия-Алания. Во всех трех матчах пермяки одержали победы и с 1 места вышли в суперфинал, который пройдет с 11 по 16 сентября в СК им. В.П. Сухарева. В этом формате соревнования пройдут впервые за всю историю «Золотой шайбы». Главный трофей разыграют 16 сильнейших команд страны: 14 - по итогам соревнований в Сочи и 2 победителя отборочного этапа в Перми.Остальные 6 команд отборочного этапа сыграют в утешительном турнире, который пройдет при поддержке Фонда Тимченко.Торжественное открытие суперфинала на призы клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» состоится 10 сентября в УДС «Молот». Поддержать команды приедут легенды отечественного хоккея, среди которых олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Алексей Касатонов, Ильдар Мухометов, Сергей Бабинов, Ирек Гимаев, Андрей Николишин, Александр Якушев, Борис Миронов и многие другие. Звезды мирового хоккея примут участие в гала-матче. Их соперником станет сборная ветеранов прикамского хоккея.Добавим, суперфинал «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова пройдет при поддержке нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В его рамках Пермский край получил 25 миллионов рублей на приобретение специального хоккейного инвентаря для школы «Кристалл» (Березники).