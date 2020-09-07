Определен победитель конкурса на проектирование музыкальной школы для одаренных детей в Перми

18.08 Среда, 9 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Подведены итоги конкурса на проектирование Пермской краевой музыкальной школы. Она является одним из приоритетных проектов, реализуемых к 300-летию Перми. На участие в конкурсе поступило три заявки, победителем признано ООО «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект». Компания предложила выполнить проектирование за 39,351 млн руб.

На проектирование отводится 7 месяцев, завершить работы подрядчик должен во II квартале 2021 года. После этого будет объявлен конкурс на строительство. Школа будет сдана в эксплуатацию в 2023 году в Дзержинском районе Перми. В ней смогут обучаться 350 одаренных детей со всего Пермского края. Подрядчику необходимо запроектировать трехэтажное здание школы, корпус столовой на 200 посадочных мест, концертно-репетиционный комплекс вместимостью до 500 чел. с отдельным входом, интернат на 100 человек. Все здания должны быть связаны между собой теплыми переходами, пояснили в министерстве строительства Пермского края.

На сегодняшний день коллектив составляет более 250 сотрудников. Градостроительный институт «Гипрогор Проект» имеет большой опыт работы с крупными объектами в регионах России. Компания является генеральным проектировщиком и разработчиком комплексной информационной модели туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте, проектировщиком кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Калуге, разработчиком генеральных планов развития Ростова Великого и Сургута, занимается проектом реконструкции стадиона «Екатеринбург-Арена».

Как пояснили в министерстве образования Пермского края, краевая музыкальная школа станет единственным учебным заведением в регионе с возможностью комплексного обучения музыкально одаренных детей. Там ребята смогут получить непрерывное специальное музыкальное и общее образование.
© Вечерние ведомости
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