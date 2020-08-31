В Краснокамске завершается благоустройство городского парка культуры и отдыха

17.36 Среда, 9 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», утвержденному президентом России Владимиром Путиным, в городе появится современное, комфортное и безопасное общественное пространство.

В Краснокамске подходят к завершению работы по благоустройству центрального городского парка культуры и отдыха им. Ленина. Преобразование общественного пространства проводилось в три этапа. На первых этапах специалисты подрядной организации выполнили расчистку территории от лишней растительности, обустроили площадку со сценой и эспланадой для культурно-массовых мероприятий, а также клумбы. В западной части парка обустроена зона с тренажерами, многофункциональной спортивной площадкой и детскими комплексами. Рядом с домом культуры появился фонтан с подсветкой. Кроме того, выполнен ремонт дорожек, установлены новые парковые диваны и уличное освещение.

Ранее парк в рамках рабочей поездки в Краснокамский городской округ посетил врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. «Очень радует желание жителей и администрации Краснокамска благоустраивать парки и скверы. Причем эту задачу здесь решают комплексно. Такой подход к развитию территорий нужно применять в каждом муниципалитете. Региону необходимо это пропагандировать, продвигать и главное – реализовывать», – отмечал Дмитрий Махонин.

В рамках завершающего, третьего этапа благоустройства парка на его территории появились детские игровые комплексы и аттракционы, детский автодром, выставочная зона и места отдыха. Помимо этого, завершено обустройство пешеходных дорожек. Сейчас на объекте подходят к концу работы по установке системы видеонаблюдения. После завершения всех работ парк обещает стать главной точкой притяжения для почти 74 тыс. жителей.

По данным министерства ЖКХ Пермского края, помимо парка в Краснокамске, в округе работы по благоустройству ведутся на участке рядом с центром культуры и спорта в поселке Оверята. Подрядной организации осталось выполнить обустройство площади для культурно-массовых и спортивных мероприятий, привести в порядок места для отдыха, а также установить уличное освещение.

Как отмечают в региональном минЖКХ, все работы должны быть завершены в сентябре. В общей сложности на эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов будет направлено порядка 38 млн руб.

Напомним, в этом году в Пермском крае в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроят 337 объектов – 232 дворовых и 105 общественных территорий.
© Вечерние ведомости
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