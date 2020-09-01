В техникумы и колледжи Прикамья в этом году поступили почти 18 тысяч первокурсников

14.21 Среда, 9 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В ближайшие 3 года на развитие инфраструктуры учреждений СПО в Прикамье будет направлено 3,3 млрд руб.

Сегодня, 9 сентября, на заседании правительства Пермского края подведены итоги приемной кампании в краевых техникумах и колледжах. На «бюджет» в этом году поступили 14,7 тыс. студентов. Всего в учреждения СПО пойдут 17,7 тыс. первокурсников.

«В регионе активно развивается промышленность, и отрасли нужны молодые специалисты. Поэтому мы уделяем значительное внимание поддержке среднего профессионального образования. Нам удалось увеличить количество бюджетных мест в техникумах и колледжах на 1600. Реставрируем и строим учебные корпуса и общежития для студентов. С 2020 по 2022 год в развитие инфраструктуры учреждений СПО планируем вложить 3,3 млрд руб. Помимо этого совместно с предприятиями укрепляем материально-техническую базу профильных учреждений учебно-производственным оборудованием. Это позволяет приблизить обучение к условиям реального труда. Кроме того, в 37 учреждениях оснащены специализированные центры компетенций по стандартам ворлдскилз. Также создано 25 многофункциональных центров прикладных квалификаций, где могут пройти переобучение люди разного возраста. Все эти меры в комплексе помогают решить проблему занятости, связанную с изменениями в технологическом укладе экономики, а подрастающему поколению – дать современные знания, чтобы они были востребованы на рынке», – отметил врио губернатора региона Дмитрий Махонин.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что наиболее востребованными среди абитуриентов стали специальности, связанные с IT и программированием. Конкурс, по сравнению с 2018 годом, вырос более чем в два раза и достигает 16 человек на место. «Почти в два раза вырос конкурс на специальности «Технология машиностроения» и «Туризм». Около 10 человек на место на специальности «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов», «Компьютерные системы и комплексы» и «Дошкольное образование», – обозначила Раиса Кассина.

Средний балл аттестата абитуриентов в Прикамье за 3 года значительно вырос, в ряде учреждений среднего профессионального образования на протяжении многих лет он выше 4.

Самым популярным техникумом среди абитуриентов стал Пермский авиационный – более 11 человек на место. В первую очередь это связано с набором специальностей и профессий, по которым реализуется образовательная программа. Здесь готовят работников для топ-50 востребованных специальностей на рынке труда России. Кроме того, в 2019 году в техникуме были открыты мастерские по информационным технологиям, оборудованные современной материально-технической базой по стандартам «Ворлдскиллс».

Кроме того, министр образования обозначила специальности, востребованные работодателями, но которые не выбирают абитуриенты. «В Прикамье есть техникумы, где на место претендует меньше 1 человека. К примеру, Коми-Пермяцкий агротехнический техникум – специальность ветеринария, Кудымкарский лесотехнический техникум – машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, Кунгурский сельскохозяйственный колледж – технология деревообработки. Во всех этих СПО созданы условия для будущих студентов: есть общежития, бюджетные места, современное оборудование, но студенты не идут на эти направления», – добавляет Раиса Кассина.

Для привлечения абитуриентов в данные образовательные учреждения Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос с потенциальными работодателями и предусмотреть механизмы вовлечения ребят в профессию уже со школьной скамьи. «Мы должны показать ребятам будущую профессию изнутри и ее плюсы еще до поступления в сузы. Для этого необходимо выстроить взаимодействие по образовательным мероприятиям и дальнейшему трудоустройству выпускников на предприятия», – отметил врио губернатора.

Также в качестве приоритета развития сферы среднего профессионального образования Дмитрий Махонин обозначил увеличение количества мест в общежитиях. Особо остро стоит вопрос загруженности общежитий в Перми, Чайковском, Чернушке, Кудымкаре, где в проживании нуждается более 200 человек. В связи с этим врио губернатора Прикамья поручил профильным министерствам в течение месяца проработать перечень свободных помещений краевой формы собственности, которые пригодны для переоборудования в общежития.

Напомним, в этом году завершается строительство общежития на 400 мест в Перми для иногородних студентов колледжей и техникумов краевой столицы. Планируется построить еще по одному общежитию в Перми и Чернушке на 400 мест каждое.

В краевом минобре отметили, что приемная кампания продлится до 25 ноября. Для подачи документов абитуриентам необходимо обращаться в выбранное учреждение. Актуальная информация о специальностях и наличии свободных мест размещается на официальных сайтах учреждений.
© Вечерние ведомости
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