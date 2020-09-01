13 сентября в Перми на набережной Камы пройдет семичасовой концерт «Люди реки»

13.27 Среда, 9 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Концерт начнется в 15:00 в рамках фестиваля «День рождения рек». Пермяков приглашают послушать живую музыку от исполнителей из разных городов страны.

Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, хедлайнерами музыкального погружения станут гости из Москвы – коллекционеры, создатели и художники музыки – Павел «Правин» Новиков и Геннадий Лаврентьев с программой «Zauq-u-Dil». Прозвучат суфийские раги, макамы, пробуждающие силу духа, мудрость и ясное состояние ума. Специальным гостем проекта станет Анна Гофман (Москва) – певица и танцовщица. Анна рассказывает сказочные истории с помощью музыки Средиземноморья, Ближнего востока, Индии, песенного наследия евреев-сефардов и собственных мелодий.

Вновь состоится встреча с дуэтом из Санкт-Петербурга «VEiiLA», уже полюбившимся пермским музыкальным гурманам. «VEiiLA» играет атмосферную меланхоличную музыку, соединяя downtempo и leftfield electronica с чувственным женским вокалом.

В течение музыки и смыслов вольётся культовая пермская группа «GNOOMES» и привнесет в нее космиш, краут-рок и техно. «Гномы» выпускаются на британском независимом лейбле «Rocket Recordings», регулярно ездят в туры в Европу и Великобританию.

Особой ценностью концерта «Люди Реки» станут творческие коллаборации – интерактивный арт-проект из Екатеринбурга «BuDa Love» с Бучей, мастера трайбл и танцевальных техник Востока. На сцене «Люди Реки» впервые перед пермской публикой предстанет проект «MOROSHKÄ», родившийся из совместных приключений и экспериментов музыкантов из «Samosad Bend» (Санкт-Петербург) и «Asketics» (Петрозаводск).

С отдельными сильными творческими высказываниями на сцену выйдут Антон Рипати (Москва-Пермь), играющий на гитаре, экспериментатор в джазе и блюзе, космическая путешественница «Mrs Major Tom» (Пермь) – арт-проект скрипачки Аси Алыповой, также зрители увидят сольный проект известного музыканта из Петрозаводска Алексея Деревлева «Puulaulu» – исследование-синтез традиционных карельских инструментов, семплеров и звуковой обработки.

Гостей концерта ожидают 7 часов слияния стихий, эмоций, движений, свободы и творчества. Организаторы просят пришедших соблюдать противоэпидемические меры и использовать средства индивидуальной защиты. Подробности концерта можно узнать здесь: https://vk.com/river_people.

Напомним, с 11 по 13 сентября администрация Перми во второй раз проведет фестиваль «День рождения рек» – праздник благодарности и признания водных ресурсов города, которых в Перми насчитывается более 300.
© Вечерние ведомости
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